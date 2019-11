50 år i samme sportsklub: Gunner har været frivillig siden 1969

Vi skal helt tilbage til året med månelandingen og musikfestivalen Woodstock for at finde indledningen på Gunner Hansens tid som frivillig.

Dengang var han bare en stor teenager, der spillede fodbold og trænede drengene i den midtfynske klub, mens Neil Armstrong tog de første skridt på månen, og Jimi Hendrix lagde Woodstock ned.

I dag og mange kapitler senere er han 69 år, og i weekenden kunne han så fejre sit 50-års jubilæum som frivillig i Allested Ungdoms- & Idrætsforening.

- Det er jo dejligt, men tiden er jo gået hurtig. Det er jo sådan en dag, der bare opstår. Og så er det jo rigtig skønt, der er kommet nogen for at fejre det sammen med mig, fortæller Gunner Hansen.

Altid plads til flere hænder

Men selvom frivilligheden trives i Danmark, er der langt mellem 50-års jubilarerne. Det fortæller Anne Sandgaard, der er centerleder på Frivilligcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Der er rigtig mange, der laver et rigtig godt stykke arbejde, men der er altid plads til flere hænder. Men jeg har ikke hørt før om én, der har været i den samme forening i 50 år. Det er ret imponerende - og stort tillykke til ham, siger hun.

Tror bare det ligger i mine gener

For Gunner Hansen var det en naturlig ting at hjælpe til i den klub, han altid er kommet i.

- Det startede jo selvfølgelig med, at jeg spillede fodbold i klubben som dreng. Men ellers tror jeg, at det bare er noget, der ligger i mine gener.

Så da han en novemberdag i 1969 blev spurgt, om han ville være med i bestyrelsen, sagde han selvfølgelig ja tak.

50 år som frivillig i samme sportsklub er det blevet til for Gunner Hansen, der startede med at spille fodbold i klubben og endte som formand. Foto: Ida Brodtkorb

Siden er det blevet til mange oplevelser og venskaber for den 69-årige frivillige.

- Man skal være klar til det, for det tager meget tid. Men der er jo rigtig mange gode oplevelser, siger Gunner Hansen og fortsætter:

- Der opstår jo også kammeratskaber. Mange af dem hænger jo ved - og så kommer der hele tiden nye til.

Ifølge Anne Sandgaard er den typiske frivillig en senior, og det kan betyde, at der kommer til at mangle folk i fremtiden i de fynske foreninger, hvis der ikke kommer flere yngre kræfter til.

- Det er svært at spå om fremtiden. Men vi gør meget for at gøre opmærksom på, at der er gode foreninger, der mangler frivillige og som har brug for flere hænder, siger hun.

Kom bare i gang

For Gunner Hansen er det sidste kapitel i bogen som frivillig i Allested Ungdoms- & Idrætsforening også ved at blive skrevet.

- Jeg har meddelt, at der skal nye kræfter til. Der skal nye folk til, fortæller han og kommer samtidig med en opfordring til alle, der funderer over, om de skal træde til som frivillig.

- De skal bare komme i gang.