Guns N' Roses-koncert: Politi sætter fokus på sikkerheden

Fyns Politi varsler synligt fokus på sikkerheden, når op mod 40.000 koncertgæster onsdag aften at valfarte til Odense Dyrskueplads for at høre det amerikanske rockband Guns N' Roses.

38.000 billetter er solgt til koncerten med Guns N' Roses onsdag, men arrangøren Live Nation forventer, at koncerten bliver udsolgt. Det betyder, at 40.000 mennesker vil være på plads på Dyrskuepladsen fra omkring klokken 17 onsdag.

Men koncertgæsterne kommer ikke til at være alene. Fyns Politi vil før, under og efter være massivt til stede ved koncerten.

- Vi beder både koncertgæster og borgerne generelt om at efterkomme de anvisninger, som politiet og Hjemmeværnet giver i forbindelse med arrangementet - og i øvrigt respektere og efterkomme den skiltning, som er opsat. Det hele handler om at skabe tryghed under arrangementet, så alle får en god koncertoplevelse, siger politiinspektør Lisbeth Fried.



I en pressemeddelelse skriver Fyns Politi, at politiet vil medvirke til at gøre koncerten til en tryg og god oplevelse, og derfor vil der være et synligt fokus på sikkerheden under koncerten.

- Udviklingen i verden omkring os betyder, at vi løbende vurderer på sikkerheden i forbindelse med arrangementer og events – det gælder selvfølgelig også koncerten med Guns N’ Roses, siger politiinspektør Lisbeth Fried.

De mange mennesker vil give trafikalt pres på vejene omkring Dyrskuepladsen, når koncertgæsterne skal til og fra området. Det vil både kunne mærkes af naboer og af andre trafikanter.

Derfor varsler politiet allerede nu, at trafikken vil blive omlagt i området.