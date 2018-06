Guns N' Roses vil hellere spille i Odense end i New York

I aften spiller det legendariske rockband Guns N' Roses op til fællessang på Dyrskuepladsen i Odense. Selvom bandet er vant til at begå sig på de helt store scener i verden, så foretrækker de et sted som Odense, for her bliver de taget særligt godt imod.

Ingen interviews overhovedet, slut finale. Sådan er den nøgterne udmelding fra det verdenskendte band Guns N' Roses, der onsdag aften begunstiger de danske fans med en næsten udsolgt koncert på fynsk muldjord.

Men omkring klokken 20 onsdag aften åbner forsanger Axl Rose munden og indleder koncerten på Dyrskuepladsen, der gennem den seneste uges tid er blevet omdannet til et gigantisk koncertstadion under åben himmel.

Koncerten er en del af Guns N' Roses verdensturne "Not in this lifetime", som begyndte i november i USA.

Hellere Odense end New York

Guns N' Roses har deres tourmanager Ron Chamberlain med sig overalt i verden, hvor de er på turné. Han ankom tirsdag og har været i fuld gang på pladsen lige siden.

Den verdensvante amerikaner trives glimrende på den - i hans sammenhæng - lille ø Fyn i den lille by Odense.

- Jeg vil hellere spille her end i New York, hvor de har så travlt. Du ved, her føler man sig velkommen. Det hele er bare lidt nemmere, og der er en god holdånd. Alle har taget så godt i mod os, og de har støttet os rigtigt godt indtil nu, siger Ron Chamberlain til TV 2/Fyn.

Mange på job, både lokale og internationale

Når et verdensnavn som Guns N' Roses kommer til Odense, så har de deres egne folk og eget udstyr med.

I alt 39 lastbiler fra Guns N' Roses-turnéen har aflæsset deres gear bestående af stakit, scener, instrumenter, lyd og lys og meget mere.

En hel by i byen er blevet bygget op til bandet, der medbringer deres træningsudstyr, sofaer og alle de bekvemmeligheder, som de kan få brug for i de cirka tre timer, som de skal tilbringe på pladsen inden koncerten.

Derudover har mere end 100 lastbiler rundet Dyrskuepladsen med alt det, der skal til for at afholde en kæmpe koncert med telte, boder, toiletter, hegn og så videre.

Men inden Guns N' Roses eget hold ankommer, har cirka 150 antal lokale folk knoklet med at bygge scenen op siden sidste torsdag. I alt ti dage går der fra første mand ankommer, og til det hele er pillet ned igen.

- For uden lokale folk går det ikke, fortæller produktionschef fra Live Nation, Nicolai Hoved.

- Vi har et fantastisk samarbejde med de lokale kræfter, som står for alt fra skraldehåndtering over containere til mad og catering backstage. De flokkes om at hjælpe, og det er jo fantastisk, siger Nicolai Hoved.

50.000 liter lokal øl står klar

Også al mad og drikke er fra lokale leverandører. Albani står for den skummende fadøl og har omkring 50.000 liter klar til de tørstige gæster.

Cateringfirmaet Kai Thor står for maden på koncertpladsen. Der har været gang i ovnene, for intet mindre end 10.000 ribbensstegs-sandwich vil kunne købes af sultne sjæle, fortæller Hans Thomsen, administrerende direktør i Live Culture, der er den lokale arrangør af koncerten.

- Vi er nået langt og jeg glæder mig vildt til i morgen. Hoteller og restauranter er fyldt, og hele Odense har glæde af alle de folk, der kommer til byen, siger Hans Thomsen.

Tørt, men fantastisk

Når vejret er så tørt og varmt, skal der vandes for at det hele ikke støver til. Men det ændrer ikke på, at Dyrskuepladsen i Odense er et hit for en produktionschef.

- Vi kører vand ud på alle de steder, hvor vi kan komme til for at dæmpe støvet. Men ellers er det et fantastisk site. For mig som produktionsmand at komme sådan et sted her med en firkantet, lang plads - det er bare fantastisk, siger Nicolai Hoved.

Odenses borgmester er helt oppe i skyerne

Ud af de 40.000 fans, der finder vej til Sanderum og Dyrskuepladsen, er en af dem mere kendte i det odenseanske bybillede end andre, nemlig borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Han er både en glad fan og en glad borgmester.

- Det vækker minder om en god epoke i min ungdom i det vestjyske. Jeg købte deres dobbelt LP "Use Your Illusion" i 1991, og det er et fedt band med en verdensklasse dynamik. Og så er det fedt, at vi kan have så store koncerter i Odense. Her kommer 40.000 gæster, som skal spise og drikke og mange skal også overnatte, så det giver omsætning i byen, siger Peter Rahbæk Juel.

Tre i én

Onsdag aften byder på hele tre koncerter på Dyrskuepladsen. Inden legenderne træder frem på scenen har publikum oplevet britiske Manic Strees Preachers - dem med monsterhittet "If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next" - og det amerikanske rockband Greta Van Fleet, som spås en lysende fremtid.

Publikum lukkes ind klokken 15.00. Opvarmningskoncerterne går i gang klokken 17.00, og cirka 19.30 forventes Guns N' Roses at indlede den egentlige fest for de 40.000 fans, der har fundet vej til den til dagligt så fredelige dyrskueplads.

Hele molevitten er beregnet til at slutte omkring klokken 23.00, så de aldrende rockstjerne og Odenses borgere kan få deres skønhedssøvn.

