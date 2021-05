Truet abe har fået unger for første gang: Odense Zoo håber at hjælpe Brasiliens vilde dyr

I Odense Zoos tropehus hopper en lillebitte abe rundt på lianer og slyngplanter med to små nyheder på ryggen.

For første gang nogensinde er det nemlig lykkedes for Zoo at få unger af arten gyldenhovedet løvetamarin.

- Vi er rigtig glade for at have fået de her unger, og de ser ud til at trives rigtig godt, siger Brian Skræp, der er dyrepasser i Odense Zoo.