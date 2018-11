Protest mod fraværsreform: Gymnasieelever planlægger demonstration

”Den nye fraværsreform omdanner os elever til tal i et excel-ark.”

Sådan skriver elevrådet fra Svendborg Handelsskole i en mail til TV 2/Fyn. En mail hvori de fortæller, at de derfor i næste uge vil lave en demonstration som protest mod den nye fraværsreform.

Vi føler ikke, at den nye bekendtgørelse er fair. Hvis man for eksempel kommer fem minutter for sent, får man fravær for hele timen Nicolai Munch Andersen, formand for elevrådet på Svendborg Handelsskole

Reformen betyder blandt andet, at eleverne nu får 100 procents fravær, selv om de kun kommer et par minutter for sent til en time.

Det får de, fordi de nye regler fra undervisningsministeriet betyder, at læreren helt i starten af timen skal notere tilstedeværelsen af eleverne. Er man ikke kommet på det tidspunkt, er det bare ærgerligt.

Og det er ikke i orden, mener elevrådet på Svendborg Handelsskole. Derfor vil de demonstrere mod de nye regler.

- Vi føler ikke, at den nye bekendtgørelse er fair. Vi mener ikke, at det giver et retvisende billede. Hvis man for eksempel kommer fem minutter for sent, får man fravær for hele timen, og det giver unøjagtige tal, hvilket igen kan give unøjagtig lovgivning i fremtiden, siger Nicolai Munch Andersen, der er formand for elevrådet på Svendborg Handelsskole.

Vil nå politikerne

Han fortæller, at de med demonstrationen håber at opnå noget mediedækning for i sidste ende at kunne råbe politikerne på Christiansborg op.

- Vi vil gerne vise dem, at dem, som lovgivningen rammer, ikke synes, det er retvisende. Det er også vores opfattelse, at der er mange lærere og ledere, som deler vores holdning, altså at den nye lovgivning ikke har nogen positiv effekt, siger Nicolai Munch Andersen.

Eleverne på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier planlægger derfor en sit-down.

- Planen er, at vi som elever i fælles flok vil vandre imod skolen og derefter sætte os på gulvet i protest imod de nye regler. Dette vil altså betyde, at vi ikke vil møde op til den planlagte undervisning, forklarer elevrådsformanden.

Demonstrationen vil starte ved Svendborg Vest station og slutte i storrummet på Svendborg Handelsskole.

Som det ser ud lige nu, bakker op mod 90 procent af eleverne op om demonstrationen, fortæller Nicolai Munch Andersen.

- Her på skolen har vi også HTX, og de er også kommet med. Deres uddannelsesleder og lærere derfra støtter også op om demonstrationen, siger Nicolai Munch Andersen, der fortæller, at der lige nu ikke er planer om at inddrage flere skoler i demonstrationen.

