Højt incidenstal i Vollsmose: - Vi står i en alvorlig situation

- Det vil være tungt, og der er ikke nogen, der ønsker det. Alle, som har prøvet at have deres børn hjemme i flere måneder til hjemmeundervisning og mærket at foreningslivet går i stå, ved, at det ikke er godt for nogen, siger han.

Drop-in-vaccine og test

På grund af de stigende smittetal i sognet har kommunen gjort en særlig indsats i et forsøg på at bremse smitten. Incidenstallet er steget hver dag den seneste uge. Tirsdag lå tallet på 450,5.

Nogle af de redskaber, man har taget i brug, er at oplyse om muligheden for at blive vaccineret uden tidsbestilling i uge 33 og 34. Derudover opfordrer man til, at borgerne bliver testet.

- Vi har et utroligt stærkt netværk, hvor skolerne, moskeerne og foreninger er repræsenteret. Dem bruger vi til at formidle det her, og det er vigtigt, siger Rami Ezzeddine.