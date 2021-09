Unge vil gøre mere for klimaet - men de tager bilen i skole

Det viser en undersøgelse, som TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, har foretaget blandt 1.919 fynske unge.

- Når de begynder at få kørekort, tager de, der har mulighed for at låne en bil, rigtig ofte bilen, siger Brian Linke, der er rektor på Tornbjerg Gymnasium i Odense.

Elever: Bussen går for sjældent

44 procent af eleverne i 3. g på gymnasierne i Odense tager bilen i skole.

Nogle elever nævner, at de tager bilen på grund af dovenskab, træthed eller dårligt vejr, men de fleste peger på lange afstande og for få afgange i den offentlige transport.

- Jeg ved godt, at det ikke er den bedste klimaløsning, men for at jeg skal have det overskud i hverdagen, jeg har brug for til at klare både skole, afleveringer og fritidsaktiviteter, så har jeg ikke tid til at cykle en time om morgenen, siger Signe Smidt, der går på Tornbjerg Gymnasium.

- Bussen går kun én gang i timen, så hvis det ikke lige passer med, hvornår jeg har fri, skal jeg vente en hel time, fortæller hun.