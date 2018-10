Gyserrolle trækker 15-årige Amanda væk fra fest og lektier

På scenen står 15-årige hovedrolleindehave Amanda Frederikke Traun. På hovedet sidder en gul hue tæt om de gyldne lokker. Bag hornbrillerne titter øjene frem. De skuer ud over salen.

- Jeg elsker musical, lyder det fra gymnasieeleven, der til daglig slår sine folder på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

I oktober har Amanda Frederikke Traun sammen med 18 andre unge hun skrålet og studeret trin for at blive klar til opføre gysermusicalen "Carrie", der er baseret på Stephen Kings roman af samme navn. Bag forestillingen står Elite Teater.

Skuespilleriet har taget meget af den unge skuespillerindes tid. Det anerkender Lasse Winkler, der er sceneinstruktør ved Elite Teatret.

- Vi går ud og tager al deres fritid, det er enormt krævende (for dem, red.), forklarer han.

Balancegang

Når Amanda Frederikke Traun ikke er på Elite Teater tilbringer hun blandt andet tiden med dansk og matematik på Sct. Knuds Gymnasium, hvor hun går i 1.G. Det kan give lidt udfordringer, når fester skal festes og lektier læses.

- Der er helt masse ting, jeg har prioriteret fra. En del aftaler, en del fester og en del venner, opremser hun.

"Carrie" har også konsekvenser for gymnasieelevens fremøde i skolen.

- Jeg fik måske en del fravær på skolen, indrømmer hun.

Forklaringen skyldes, at Amanda Frederikke Traun og resten af musicalholdet øver om aftenen. Det udfordrer, når man gerne vil være frisk dagen efter.

Kan være springbræt

Amanda Frederikke Traun er langt fra den første unge fynbo, der lægger mange timer ved Elite Teater. De mange timer kan lønne sig, fortæller Mikal Larsen, der blandt andet kan skrive Elite Teater og en rolle i Seebach The Musical på cv'et.

- Det at være med her (ved Elite Teater, red.), tror jeg, gav det boost, jeg havde brug for, siger skuespilleren.

Elite Teater Elite Teater er en teaterforening med base i Odense.

Foreningen blev stiftet i 2012.

Elite Teater står bag forestillinger som "Catch Me if You Can" og "Hairspray"

Kilde: Kilde: Elite Teater

I 2013 opførte Mikal Larsen sammen med Elite Teater forestillingen "Spring Awakening". Samme år blev han optaget ved uddannelsen i musical på Den Danske Scenekunstskole.

Selvom Elite Teater ifølge Mikal Larsen kan være et springbræt, ønsker Amanda Frederikke Traun ikke nødvendigvis, at blive skuespiller efter gymnasiet.

- Målrettet skuespiller, overhovedet ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være, lyder det fra forestillingens frontfigur.

Musicalen "Carrie" har premiere onsdag i Magasinet i Odense.