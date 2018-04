Håb om DM-guld udsat: - Vi er superfrustrerede

Middelfart VK tabte onsdag aften til DM-favoritterne fra Gentofte. Nu venter der en ny guldkamp fredag.

Guldet lå lige for fødderne af de fynske Middelfart-spillere onsdag aften, da de spillede Danmarksmesterskabet i volley i Lillebætshallen. Men selvom de var tæt på, at få guldet med hjem, så er tæt på ikke godt nok, når det kommer til sport.

- Vi er superfrustrerede, fordi vi virkelig havde set frem til det her, siger Middelfart-spilleren Oliver Traneberg til TV 2/Fyn lige efter kampen.

Det var klubbens herreholds fjerde finalekamp mod Gentoftes DM-favoritter, hvor fynboerne før kampen ellers førte 2-1 i sejre.

Vi skal have hovedet renset. Og så skal vi over og lave en mandfolke præstation Jacob E. Petersen, sportschef for Middelfart VK

Det var en nervepirrende kamp med mange tilskuere, hvor Middelfart VK kom godt fra start og snævert vandt første sæt.

I tredje sæt kæmpede holdene helt til det sidste om pointene. Og til sidst måtte holdene ud i et afgørende femte sæt, som kunne have givet Middelfart-spillerne guldet. Men det skete ikke.

Læs også Ingen guldmedaljer til Middelfart - endnu

00:21 Middelfart kæmpede til det sidste sekund. Men skuffelsen var da ikke at skjule. Luk video

Favoritten rejste sig

Gentofte rejste sig og vandt 12-15, hvilket udskyder afgørelsen af Danmarksmesterskabet et par dage.

- Vi havde håbet på, at vi kunne give dem (publikum, red.) noget at juble over, fortæller den skuffede Oliver Traneberg og fortsætter:

- En sejr havde været helt perfekt.

Også sportschef for Middelfart VK, Jacob E. Petersen, var heller ikke tilfreds med onsdagens kamp og manglende guld.

- Der er flere ting, der går galt. Vi plejer ellers at være gode til at lukke de tætte sæt, fortæller han til TV 2/Fyn.

Holdene skal nu ud i en femte og sidste kamp, der skal bestemme, hvem der er Danmarks bedste herre volleyhold.

Læs også Vild med volley: Middelfart parat med parader og smash

00:28 Middelfart-spilleren Oliver Traneberg måtte gå skuffet fra onsdagens kamp i Lillebælthallen. Luk video

- Nu skal vi træne igen. Vores italienske træner kører os hårdt, så det er bare træning i morgen igen, siger Middelfart-spilleren.

Og sportschefen giver spilleren ret i, at der skal fokuseres på den næste og altafgørende kamp på fredag i Gentofte.

- Vi skal have hovedet renset. Og så skal vi over og lave en mandfolke præstation, siger Jacob E. Petersen.