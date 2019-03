Håbede på nyt torv: - Der bliver slet ikke lyttet

Politikerne i Nordfyns Kommune har ikke lyttet til anbefalingerne fra tre foreninger i Otterup, der ønskede at droppe salget af den såkaldte Fakta-grund på torvet i Otterup.

Franz Rohde, der er formand i Otterup Lokalråd og taler på vegne af Otterup Handelsforening, Otterup Lokalråd og Otterup Markedsforening, føler sig ignoreret.

- Det er ærgerligt at opleve, at der slet ikke bliver lyttet, siger Franz Rohde.

En levende plads i byen

Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune har besluttet, at Fakta-grunden skal sælges, så der eksempelvis kan komme flere lejligheder i det centrale Otterup.

Det mener Frank Rohde er den forkerte vej at gå for at skabe mere liv i den nordfynske by.

- Det er ikke, fordi det er meget vigtigt, at der ikke må blive bygget en bygning. Vi ønsker, at torvet i Otterup bliver en levende plads med nogle muligheder for, at der kan være nogle aktiviteter, der gør, at det er et sted, hvor der også kommer nogen til hverdag, forklarer Franz Rohde.

Borgmester: Der har været lyttet

Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), er ikke enig i, at der ikke er blevet lyttet til de tre foreninger i Otterup.

- Der har i høj grad været lyttet. Det handler i bund og grund om en overordnet bymidteplan for Otterup, siger Morten Andersen, der understreger, at det er et samlet økonomiudvalg, der bakker op om at sælge Fakta-grunden, heriblandt kommunalbestyrelsens fem partier.

Der skal bygges på Fakta-grunden for at mest mulig aktivitet i Otterup, mener borgmesteren.

- Der er et ønske om at byfortætte mest muligt. Det handler om at få mest mulig aktivitet ind i byen. Hvis der eksempelvis er nogen, der ønsker at lægge en restaurant her, vil det give en masse aktivitet, forklarer Morten Andersen.

Franz Rohde er dog overbevist om, at planerne om at bygge på Fakta-grunden ødelægger Otterups byliv.

- Jeg frygter, at vi igen har et torv i Otterup, der i virkeligheden er en parkeringsplads, som bliver brugt, når der bliver lavet arrangementer, men til hverdag ikke er noget som helst. Vi har brug for et sted, hvor det er hyggeligt at gå hen og sætte sig og nyde en is, siger Franz Rohde.