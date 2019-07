Børnehus i Odense: - Håber politikerne finder pengene

Det kommer til at koste Odense Kommune 82 millioner kroner ekstra om året, og Kerteminde Kommune ni millioner kroner, hvis regeringen indfører minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer efter BUPL's anvisninger.

Det viser beregninger, som de to kommuner har lavet på anmodning fra TV 2/Fyn.

De odenseanske børnehuse skal ansætte pædagoger svarende til 235 fuldtidsstillinger for at opfylde normeringen, og i Kerteminde Kommune skal der ansættes, hvad der svarer til 20 årsstillinger.

Håber politikerne finder pengene

I Børnehuset Svenstrup i Odense, ser de frem til, at regeringen indfører minimumsnormeringer, for flere pædagoger vil gøre en stor forskel for børnene.

- Det er rigtig tit, vi må sige til børn: "Du må lige vente". Så det ville de høre mindre. Der er rigtig mange børn, der må stå i kø, når de skal have vasket hænder, fordi vi ikke er nok til at hjælpe dem. Så sådan nogle ting ville de opleve mindre af, siger daglig pædagogisk leder, Jette Rysgaard, Børnehuset Svenstrup i Odense.

Læs også Minimumsnormeringer: Så mange millioner vil det koste i Odense

Pædagogernes fagforening BUPL foreslår en normering på tre vuggestuebørn per medarbejder og seks børnehavebørn per medarbejder.

- Det er simpelthen for at få dagen til at hænge sammen. Det er for, at man kan tilbyde børn nogle bedre muligheder for at bliver set og hørt, siger formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl.

Forventer penge fra staten

Det vil koste Odense Kommune 82 millioner kroner, hvis regeringen indfører minimumsnormeringer efter BUPL's anvisninger.

- Hvis den nye regering indfører minimumsnormeringer, så er det klart, at når man udskriver en regning, så betaler man den også. Så derfor forventer jeg også, at hvis der bliver besluttet minimumsnormeringer fra Christiansborg, så følger der også penge med til kommunerne, så de kan løse opgaven, siger den radikale børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Læs også Ny regering vil indføre minimumsnormeringer - sådan ser det ud i din kommune

Kommunen er i forvejen i gang med den helt store spareøvelse, så på deres budget vil de ikke kunne løfte opgaven alene.

- Hvis vi også skal finde penge til minimumsnormeringer, så siger det sig selv, at der er nogle andre områder, som skal betale det, siger Susanne Crawley Larsen.

SF: Der skal følge penge med

SF-politikeren Kirsten Normann Andersen regner med, at minimumsnormeringerne bliver indført sammen med en pose penge til kommunerne.

- Det vil selvfølgelig bero på nogle forhandlinger, men jeg forestiller mig ikke, at kommunerne selv skal udrede den her regning, siger Kirsten Normann Andersen.

Pengene er ikke det eneste problem, hvis der skal ansættes flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer. Odense Kommune skal ansætte pædagoger svarende til 235 fuldtidsstillinger.

Læs også Fynske forældre på gaden: Anne demonstrerer for minimumsnormeringer

- Så må man jo håbe, at der er så mange pædagoger at få, for hvis alle kommuner skal ud og ansætte mange pædagoger, så kan man jo godt blive bekymret for, om vi har pædagoger nok i Danmark til at løfte opgaven, siger Susanne Crawley Larsen.

BUPL ser ikke noget problem i at skaffe flere pædagoger.

- Hvis man tilbød dem, der ville op i tid, så ville man kunne skaffe op imod noget der ligner 100 fuldtidsstillinger. Plus, at der jo er rigtig mange ledige pædagoger. Og så er der jo uddannelsesområdet. Vi kunne godt sende flere pædagoger i uddannelse, siger formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl.

Op på fuld tid

I Børnehuset Svenstrup arbejder 11 ud af 12 medarbejdere på nedsat tid. Hvis samtlige medarbejdere gik op i tid, ville det give børnehuset en ekstra fuldtidsstilling.



- Hvor mange af dem tror du vil gå op i tid?

- To-tre stykker lige nu. Og det skyldes til dels arbejdsvilkår, og det skyldes også her i Svenstrup, at der er mange unge medarbejdere, som har små børn, som vælger at prioritere deres familieliv, som ikke har et ønske om at gå op i tid lige nu, siger daglig pædagogisk leder, Jette Rysgaard, Børnehuset Svenstrup i Odense.

Læs også Hos pædagogerne Mette og Louise: - Helt normale børn ender med diagnoser

Men det kunne bedre arbejdsvilkår måske ændre på.

- Hvis man ikke følte sig så træt, når man kom hjem. Man er træt, når man kommer hjem fra en daginstitution, så der er ikke altid overskud til så meget andet, siger Jette Rysgaard.

Lederen af børnehuset håber, at minimumsnormeringerne hurtigst muligt bliver indført.

- Vi er pressede. Man kan godt gå hjem og tænke: Fik jeg nået alle børnene i dag? Så det tænker jeg er en af konsekvenserne ved, at vi ikke har minimumsnormeringer, siger Jette Rysgaard.