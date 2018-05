Håndboldkvinder skifter trøje for at støtte brysterne

Odense Håndbolds orange farve skal byttes ud med lyserød for at støtte kampen mod brystkræft.

Odense Håndbold og Kræftens Bekæmpelse er gået sammen at sætte fokus på brystkræft, og en af ideerne er erstatte de orange tøjer med lyserøde. I hvert fald for en enkelt kamp.

En af klubbens profiler landsholdsanfører Stine Jørgensen har takket ja til at være ambassadør for Støt Brysterne-kampagnen. Hun skal blandt andet være frontfigur for kampagnens støttearmbånd.

Administrerende direktør for Odense Håndbold, Mark Jespersen, mener, at det er en oplagt sag for håndboldklubben.

- Kræftens Bekæmpelse har en vigtig sag, som vedrører os alle, og da vi arbejder i et kvindemiljø, føler vi et naturligt ansvar for at kunne gøre en forskel for brystkræftsagen, siger han.

Først senere på året offentliggøres detaljerne ud over ideen med at spille en kamp i lyserødt.

Samarbejdet har til formål at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse samt oplysning og rådgivning til kræftramte og pårørende. Derudover skal samarbejdet også være med til at sætte fokus på vigtigheden af at dyrke motion i forbindelse med forebyggelse af brystkræft.

Odense Håndbold trænes af Jan Pytlick, der gennem mange år stod i spidsen for det danske kvindelandshold. Holdet tæller lige nu ni landsholdsspillere, hvoraf de otte spiller for Danmark.