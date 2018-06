Håndværker fik stød: Lillebæltsbro forsynes med el-sikring

Ingeniører og specialister i strøm har arbejdet på højtryk de sidse tre uger, siden en ansat fik et voldsomt stød under arbejdet med at renovere Den Gamle Lillebæltsbro. Og nu mener de at have fundet en løsning, så det ikke sker igen.

Arbejdet med at renovere Den Gamle Lillebæltsbro har kørt på lavt blus siden den 29. maj, hvor en af entreprenørens ansatte fik stød. Den ansatte slap heldigt fra ulykken og har det efter omstændighederne godt. Siden er der kun blevet udført en begrænset mængde arbejde efter strenge sikkerhedsprocedurer, mens Vejdirektoratet og Banedanmark arbejder på højtryk for at finde en løsning på strømproblemet. Det betyder blandt andet, at alle arbejdere på broen skal bruge særlige handsker og sko. Læs også Renovering af Den Gamle Lillebæltsbro standset: Ansat fik voldsomt stød - Sikkerheden for de arbejdende på broen har naturligvis første prioritet, siger specialkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar. Broen får el-sikring Det har ikke være muligt at finde årsagen til, at den ansatte fik stød, og der har ikke siden være muligt at genskabe en situation, hvor broen eller dele af broen, har være strømførende. Og nu er der en løsning på vej. - For at sige det lidt populært, så sætter vi en sikring på broen, så det ikke kan ske igen. Det er en meget teknisk kompliceret løsning, men kan nærmest beskrives som et fejlstrømsrelæ, som vi alle har i vores boliger, fortæller Shahriar Honar. Håber at genoptage arbejdet i næste uge Komponenterne er ikke noget, der lige ligger på lager i det lokale byggemarked, så der går nogle dage, inden sikringen konstrueret og bliver installeret. Et arbejde, det også skal indpasses med togdriften og Banedanmark. Læs også Fynboer fanget af lukket bro: Skal vente 16 timer på at komme hjem - Vi håber, at kunne installere sikringen om natten i den kommende weekend, og at vi så kan genoptage arbejdet på broen i normalt omfang fra på mandag, siger Shahriar Honar. Arbejdet med renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro skulle efter planen være færdigt i løbet at oktober. - Der er ikke nogen tvivl om, at vi mistet nogle ugers arbejde på grund af ulykken, men jeg åbner stadig, at vi kan holde tidsplanen. Men der er mange faktorer, der spiller ind. Lige fra vejret til overraskelser i den gamle bro, siger Shahriar Honar.