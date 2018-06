Håndværker fik voldsomt stød: Arbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro genoptaget

Arbejdet med renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro er mandag blevet genoptaget, efter en entreprenøransat i maj fik kraftigt stød på broen.

Renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro har været mere eller mindre sat på pause, siden en håndværker i slutningen af maj fik et voldsomt elektrisk stød på grund af en fejl i strømføringen på broen.

Men nu er broen sikret, så arbejdet kan komme igang igen, efter eksperter mener at have fundet den mest sandsynlige årsag til fejlen. Vejdirektoratet har derfor i samarbejde med Banedanmark etableret omfattende sikkerhedsforanstaltninger, så problemet ikke opstår igen.

Sikkerheden på broen har naturligvis første prioritet, og heldigvis kom den ansatte ikke alvorligt til skade ved uheldet Iben Maag, projektchef i Vejdirektoratet

Som et særligt tiltag har man opsat et særligt sikkerhedssystem, som udligner al form for højspænding i broen, hvis dette skulle opstå. Systemet bliver blandt andet også anvendt på andre banestrækninger.

- Sikkerheden på broen har naturligvis første prioritet, og heldigvis kom den ansatte ikke alvorligt til skade ved uheldet. Vi har med eksperternes hjælp fået løst problemet med broens strømføring, så arbejdet nu kan fortsætte på broen, siger Iben Maag, der er projektchef i Vejdirektoratet.

Hun understreger, at problemet alene opstod på byggepladsen, så der ikke på noget tidspunkt har været fare for fodgængere eller cyklister på broen.

Læs også Håndværker fik stød: Lillebæltsbro forsynes med el-sikring

Ekstra trafik på Lillebæltsbroen

Den Gamle Lillebæltsbro har i forbindelse med renoveringen været spærret for vejtrafik siden 22. maj.

Imens har trafikanterne skullet benytte Lillebæltsbroen, hvilket har medført ekstra trafik, men trafikafviklingen er overordnet forløbet efter planen, beretter Vejdirektoratet.

Håndværkeren, der fik stød, slap heldigt fra ulykken og har det efter omstændighederne godt.

Læs også Renovering af Den Gamle Lillebæltsbro standset: Ansat fik voldsomt stød