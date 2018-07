Håndværkere dømt for vold mod lærling anker til landsretten

Tre håndværkere anker deres dom, efter at byretten fandt dem skyldige i grov vold mod en tidligere lærling.

Tre af de fire håndværkere, der for to uger siden blev fundet skyldige i grov vold mod en lærling i 2016, har anket dommen til landsretten.

Alle tre kræver frifindelse og subsidiært en nedsættelse af den straf, de blev idømt ved byretten for blandt andet at have stukket et kosteskaft og en tømrerblyant op i endetarmen på lærlingen, mens de holdt ham fast.

Den fjerde tiltalte, der alene blev dømt for medvirken til vold, har modtaget sin dom. Det skriver Fagbladet 3F.

Den 18. juni afgjorde en enig domsmandsret ved Retten i Kolding, at de fire håndværkere er skyldige i grov vold mod den unge lærling.

To af de tiltalte blev idømt otte måneders fængsel. To andre medtiltalte, der spillede en mindre rolle i voldsudøvelsen, slap med henholdsvis tre måneders fængsel samt 40 dages betinget fængsel.

De to personer, der ikke er danske statsborgere, blev samtidig betinget udvist af landet. Alle fire tiltalte i den spektakulære sag nægtede sig skyldig.

Allerede på den dag, dommen faldt, ankede den ene af de to hovedtiltalte dommen. Og nu følger altså den anden hovedtiltalte, der også fik en ubetinget straf på otte måneders fængsel:

- Min klient mener ikke, at der er blevet begået den voldshandling, som han er blevet dømt for, siger hans advokat, Mira Tøfting, til Fagbladet 3F.

Der var tale om drengerøvsagtige drillerier - en form for værkstedshumor - lød argumentet fra de fire håndværkere i byretten.

Men retten så anderledes på det og fandt den tidligere lærlings forklaring troværdig. Han forklarede i retten, at han ikke turde at fortælle om overgrebene til nogen af frygt for at miste sin læreplads.

Volden mod lærlingen fandt sted i over et halvt år fra marts til september 2016 på byggepladser i Horsens, Odense og på firmaadressen i Kolding.