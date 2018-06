Håndværkere nægter mishandling: Det var bare sjov og ballade

Fire håndværkere afviser anklager om mishandling af lærling med et kosteskaft og en tømrerblyant i endetarmen. Det var drengerøvsagtige drillerier, hævder de.

Fire håndværkere, der anklages for flere tilfælde af vold og overgreb mod en ung lærling, nægter sig skyldige.

Det siger de samstemmende, da retssagen mod dem begynder tirsdag ved Retten i Kolding.

Det er alvorlige sager om mishandling med et kosteskaft og en tømrerblyant i endetarmen, som håndværkerne står anklaget for.

Det skal være foregået på byggepladser i Odense, Horsens og på firmaadressen i Kolding i perioden fra marts til september 2016.

Men beskyldningerne er grebet ud af den blå luft, lyder det fra to af de tiltalte, som har været i vidneskranken.

De pjattede sammen og stak til hinanden i ny og næ. Men det gik begge veje, fortæller en af dem.

- Han har skudt mig i røven med en sømpistol, og vi har brændt hinanden i røven med tagpapbrændere, siger han.

Manden, der er solbrændt og iført en spraglet skjorte, siger, at han nok også har "prikket" lærlingen i bagdelen med en blyant.

- Du ser jo også fodboldspillere stikke fingre i røven af hinanden, når de står og jubler over et mål. Det er noget, drengerøve gør, siger den tiltalte.

Håndværkeren fortæller, at han havde et nært forhold til lærlingen, som han hentede hver morgen.

Han erkender, at han ved en enkelt lejlighed har været med til at holde lærlingen fast, mens kolleger holdt et kosteskaft op mod lærlingens endetarm.

Det er en episode, der er blevet filmet af en af de andre tiltalte.

Men det var "sjov og ballade" og en "tak-for-sidst", fordi lærlingen tidligere samme dag havde skidt i en pose og efterfølgende holdt posen hen foran ansigtet på en af kollegerne, forklarer han.

Den tiltalte husker, at lærlingen efterfølgende har set videoen og "skraldgrinet" af den i venners påhør.

Læs også Anklage: Lærling mishandlet med kosteskaft og tømrerblyant

Lærlingen ville have penge, siger svendene

Han gætter på, at lærlingen er gået til politiet med anklagen for at få nogle penge ud af det. Samme opfattelse har en anden af de tiltalte håndværkere, der var chef for lærlingen.

Han forklarer, at lærlingen tilbød at slå en handel af, inden han gik til politiet.

- Hvis vi gav ham 150.000 kroner, ville vi ikke høre mere om sagen, forklarer han.

Kollegerne afviste imidlertid lærlingens forslag. Herefter gik sagens offer til politiet.

Den 20-årige lærling er siden blevet udlært, og han arbejder i dag et andet sted.

Der ventes dom i sagen i næste uge.

Læs også Håndværkere sigtet for at voldtage kollega med kosteskaft