Haarby-virksomhed vinder pris: Giver pengene til Røde Kors

Årets Virksomhed i Assens er kendt i hele landet, en styrke at have i et område som Assens, og så har den styr på sit sociale ansvar.

Torsdag aften var det vestfynske erhvervsliv samlet til prisoverrækkelse, da erhvervsforeningen Udvikling Assens afholdt sin årlige erhvervskonference. Virksomhedens produkter er med til at brande vores område, som handler om det gode liv med solide værdier og fokus på design og kvalitet. Motivation for prisen som Årets Virksomhed. Konference og efterfølgende prisuddeling og festligheder fandt sted på Sinatur Hotel Gl. Avernæs på Helnæs. I år gik prisen til en af de store - og ganske landskendte - virksomheder i kommunen. Montana Furniture A/S med hovedsæde i Haarby modtog i år prisen som Årets Virksomhed. Ifølge Udvikling Assens' jury er det som en anerkendelse af Montanas generelle indsats. Men i særdeleshed for virksomhedens branding af erhvervsklimaet i området. - Montana Furniture A/S er en global virksomhed med dyb lokal forankring. Virksomhedens produkter er med til at brande vores område, som handler om det gode liv med solide værdier og fokus på design og kvalitet, står der blandt andet på diplomet. Gav 10.000 til Røde Kors Det var borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V), der overrakte prisen. Fra Montana stod produktionsdirektør Mikkel Kristoffer Wildfang klar til at tage imod. Læs også Assensfirma hjalp: Nu tror Simon på fremtiden igen Foruden sin medvirken til branding af Assens Kommune som erhvervsområde, står der som yderligere begrundelse på diplomet: - Montana har klar fokus på både social og miljømæssig ansvarlighed. De har høje kvalitetskrav i produktionen af hensyn til medarbejdere og miljø, står der på diplomet. Ud over et diplom modtog Montana en glaskunst af Camille Hedenhoff fra Tommerup og 10.000 kroner, som skal gives videre til et godt formål. Montana valgte at donere de 10.000 kroner til Røde Kors i Assens.