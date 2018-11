Hårde østeuropæere inspirerer EM-holdets brølende fynbo

Man slår sig på Kathrine Heindahl.

Det har modstanderne i den hjemlige håndboldliga for længst fundet ud af, og fredag aften er stregspilleren fra Odense klar til at flytte rundt på svenskere, der skulle komme ind i hendes zone i håndboldkvindernes EM-premiere.

Jeg ved, at det gør ondt at have med mig at gøre, og jeg har bevidst prøvet at spille på det. Jeg vil meget gerne være den hårde hund, og det gælder både i det fysiske og psykiske spil. Kathrine Heindahl, spiller, Odense Håndbold

Heindahl har fundet sig en niche i dansk tophåndbold, som den hårde og fysisk stærke spiller, der gør op med billedet af danske spillere som legesyge teknikere.

- Jeg har prøvet at kigge efter de østeuropæiske spillere. Når vi nordiske spillere skal møde spillere fra Østeuropa, kan vi godt blive lidt kyst af deres attitude. De har en fed måde at agere på i spillet.

- Jeg er bedst, når jeg er crazy

Den fynske håndboldspiller er ikke bange for at bruge den hårde attitude på håndboldbanen.

- Desuden er jeg bedst, når jeg får lov at være lidt crazy. Der må gerne være en aura omkring mig, så modstanderne ved, at det ikke er rart at komme indenfor det her felt, siger Kathrine Heindahl.

Ud over at hun fra naturens hånd er udstyret med stor fysisk styrke, er spillestilen et produkt af et heftigt temperament, som i ungdomsårene kunne virke som en hæmsko for hende og hendes holdkammerater.

Ingen undgår fynboens vrede

Med alderen har hun gjort temperamentet til et våben overfor modstanderne. Men det betyder ikke, at holdkammeraterne helt undgår møgfald.

- Jeg har tidligere været min egen største fjende, og det har ikke altid været lige sjovt at være min medspiller. Jeg har enormt høje krav til mine medspillere og er ikke bleg for at kalde en skovl for en skovl.

Langt hen ad vejen synes medspillerne jo også, at det er fedt at være på hold med én, der tør gå forrest og vise noget vildskab. Kathrine Heindahl, spiller, Odense Håndbold

- Det er måske noget af det, der i dameverdenen er lidt mindre plads til end hos herrerne. Derfor tager jeg også nogle tæsk engang imellem, siger Kathrine Heindahl.

Hun har været opmærksom på at være social uden for banen, så holdkammeraterne får et andet billede af hendes person end den evigt råbende stregspiller.

- Langt hen ad vejen synes medspillerne jo også, at det er fedt at være på hold med én, der tør gå forrest og vise noget vildskab. Det kan være svært at tale blidt til hinanden med puls 180.

- Men jeg synes også, at jeg er god til at sige undskyld, hvis jeg er kommet til at gå over stregen i en kamp, siger den 26-årige stregspiller.