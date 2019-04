Hårdkogt krimiforfatter drukner i regn på Langeland

Hvad kommer der ud af at sende 20 forfattere ud til steder i Danmark, hvor de aldrig har været før? Det vil vise sig i den kommende tid. Et nyt tiltag fra Dansk forfatterforening skal skabe mere læse- og skrivelyst.

I alt 20 forfattere er taget på opdagelse i en by og et område, som de slet ikke kender. Her bor de i en uge og skal med udgangspunkt i deres oplevelser skrive en tekst om stedet. Til september vender tilbage til stedet og holder foredrag og workshops.

Fire af forfatterene har besøgt Fyn og opdaget helt nye sider af deres land. Blandt andet journalist og krimiforfatter Jesper Stein Larsen, som gennem en regnvåd uge udforskede Langeland, og forfatter og dramatiker Nassrin El Hawani, som har besøgt Faaborg.

Regnvejr duer ikke til forbrydelser

Det er sådan set planen, at Jesper Stein Larsen skal gå på opdagelse efter velegnede steder, hvor forbrydelser kan finde sted i hans kommende krimer. Men det kniber med heldet.

- Jeg ankom i det smukkeste vejr for fire dage siden, og så begyndte det at regne. Det har det faktisk gjort lige siden, siger Jesper Stein Larsen.

Det giver problemer for researchen.

- Det er svært i dårligt vejr, for jeg kan godt lide, at tingene præsenterer sig fra en pæn side, når man skal gøre noget grimt. Jeg leder ikke efter grimme steder, når jeg skal slå nogen ihjel. Jeg leder efter pæne steder. Og der er ikke ret meget, som er pænt i regnvejr.

- Når man arbejer med den slags forbrydelser, som jeg gør, så er de i sig selv frygtelige og grimme. Derfor behøver det ikke foregå i Langelands mest forfaldne bygning. Det må godt være et smukt sted, så der er en vis kontrast, siger Jesper Stein Larsen.

Helt ueffen er Langelandsbroen i regnvejr dog ikke.

- Jeg kan godt se noget for mig en mørk og regnfuld nat, hvor en bil stopper, og en stikker af fra bilen. Faldhøjden fra broen er rimeligt høj, så hvis man falder ud derfra, så er festen slut. Eller noget med narko eller våben og nogen, der bliver skudt. Det kan jeg godt se for mig her på Rudkøbing Havn, siger Jesper Stein Larsen.

I fængsel

Apropos forbrydelser så er Nassrin El Hawani, forfatter og dramatiker, taget en tur bag tremmer. Hun tilbringer en uge i Faaborg for at samle inspiration til sit forfatterskab. Et af de steder, som hun undersøger nærmere, er den gamle arrest, som er omdannet til museum under Øhavsmuseet.

Jeg er overrasket og synes, at det er superfedt. Det er nyt og anderledes for mig. Jeg har jo aldrig set et fængsel indefra. Nassrin El Hawani, dramatike rog forfatter, København.

Ærlige folk på Langeland

Selvom vejret ikke er med Jesper Stein Larsen, så får han gået nogle gode, lange ture i regnen med langelænderne. Som journalist gennem 20 år har han erfaring med folk, der snakker uden om de egentlige problemer. Sådan er det ikke på Langeland.

- Det er jo ikke nogen hemmelig, at Langeland har en lang række udfordringer at slås med. Men uanset om det har været 14-årige skoleelever eller borgmesteren, så taler de om det fuldkommen åbent og prøver ikke at sminke det op til noget, som det ikke er. Det kan jeg godt lide, siger Jesper Stein Larsen.

Bedre kendskab til Danmark

Et af formålene med at sende de 20 forfattere ud til ukendte egne af Danmark er søge ny inspiration og lære landet bedre at kende. Det har givet god mening for Nassrin El Hawani.

- Jeg har jo lært mere om Danmark. Jeg må desværre sige, at for mig er Danmark mest København, hvor jeg er født og opvokset. Eftersom jeg ikke har aner her i landet og derfor heller ikke har familie spredt ud over landet, så jeg kommer ikke ud til alle de her steder, som man kan stamme fra.

- Så for mig har det været fantastisk at se noget mere af Danmark. Jeg kommer helt sikkert tilbage til Faaborg til sommer. Min familie skal opleve øhavet og byen, siger Nassrin El Hawani.

Vender frygteligt tilbage

Det er overvejende sansynligt, at Jesper Stein Larsens hovedperson, efterforskeren Axel Steen, finder vej til Langeland i den næste krimi om den kompromisløse og ensomme politimand.

- Når jeg har snakket med borgmesteren, bibliotikaren og andre her på Langeland, så kan jeg da godt mærke på dem, at de vil synes, at det er fedt, at den syvende Axel Steen-roman starter på Langeland. Så de har nok ikke set det sidste til mig, siger Jesper Stein Larsen.