Hårdt slag til mesterbokser efter Facebook-opslag

”Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme! Vi er mange, der bare er glade for, at hun nu bare er VÆK”.

Yvonne Bæk Rasmussens opslag på Facebook er siden blevet skjult for offentligheden. TV 2/Fyn deler normalt ikke opslag fra lukkede Facebook-profiler. Men TV 2/Fyn deler ordlyden fra opslaget her, fordi Yvonne Bæk Rasmussen selv tidligere har delt opslaget med TV 2/Fyn, og fordi det er væsentligt for at forstå sagen.