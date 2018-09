Snydt for formue: Hackere udgav sig for at være borgmester

På under to timer lykkedes det hackere at franarre Odense Kommune næsten 300.000 kroner, skriver Ekstra Bladet onsdag.

Avisen kan afsløre sagen på baggrund en aktindsigt. Hackerne udgav sig for at være borgmester Peter Rahbæk Juel (S), og via e-mail til en kontorchef i kommunen fik hackerne overført 39.450 euro til en britisk bank.

Avisen beskriver metoden som såkaldt CEO-fraud, hvor hackerne udgiver sig for at være direktør eller som i dette tilfælde borgmester, og på den måde prøver hackerne at få en medarbejder til at overføre penge til en konto.

Den 24. februar 2017 sendte hackerne en e-mail til en kontorchef i Odense Kommune. E-mailen foregav at komme fra borgmester Peter Rahbæk Juel.

"Kan vi lave en betaling på EUR 39.450 i dag", stod der i mailen.

Den noget usædvanlige mail fik kontorchefen til at fatte mistanke, og derfor forsøgte han at få borgmesteren til at fremsende dokumentation for overførslen.

- Der bliver spurgt, om han ikke kan bruge sit Mastercard, og om han har dokumentation. Han svarer, at der bliver sendt dokumentation senere, og at det haster, siger chef for Økonomi og Effekt i Odense Kommune, Sarah Gaarde til Ekstra Bladet.

På trods af mistanken overførte kontorchefen pengene.

- Medarbejderen stolede på borgmesteren, og så blev pengene overført, forklarer Sarah Gaarde til avisen.

Selv om kommunen kort tid efter forsøgte at stoppe overførslen, var det for sent.

Efterfølgende er det lykkedes kommunen at få omkring 55.000 kroner tilbage.

TV 2/Fyn arbejder på at få en kommentar fra Odense Kommune til sagen.

