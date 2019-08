15-årig forbrændt: Tabte spritflaske på bål

Den 15-årig dreng blev mandag aften forbrændt på både hænder, arme og i ansigtet, oplyser Fyns Politi til tv2.dk

Drengen overnattede med kammerater på en shelterplads i Millinge. De havde tændt bål, som der ikke var meget ild i. Derfor hældte de unge noget sprit fra en flaske i bålet.

Den 15-årige blev brændt på armen og blev så forskrækket, at han tabte hele flasken ned i bålet. Det betød, at der opstod en stikflamme, der ramte ham.

Den 15-årige blev hurtigt hjulpet ud i havet for at få ilden slukket. Derefter kom han under en ferskvandsbruser indtil ambulance og akutbil overtog behandlingen, skriver Fyns Politi i døgnrapporten.

Den 15-årige blev derefter kørt til Odense Universitetshospital til yderligere behandling.