Hærværk lukker bibliotek: Hvor er forældrene henne?

- Det er rigtig skidt. Ikke kun for mig, men også for børnefamilierne. Jeg har et barnebarn som får noget læseundervisning uden for åbningstiden. Det udelukker også hende.

Sådan siger Ulla Pedersen. Hun er bruger af biblioteket i det gamle rådhus på Østergade i Nørre Aaby, og tager gerne turen fra Føns for at låne bøger.

Men nu kan det kun ske, når biblioteket er bemandet.

Middelfart Kommune har nemlig taget konsekvensen af en serie af hærværk begået inde i selve biblioteket i den tid, hvor borgerne kunne lukke sig selv ind ved hjælp af et sygesikringsbevis.

SSP-konsulent Bo Hansen fortæller til TV 2/Fyn, at man har en god idé om, hvem der står bag hærværket, men at man ikke har beviser.

Bo Hansen tror, at hærværksfolkene bevæger sig i samme kredse, som dem der for et halvt års tid siden fordrev tiden med at smadre den gamle stationsbygning i Nørre Aaby.

- Vi har ikke konkrete beviser på, at det er de samme. Men det har jeg forestilling om, at det er. Og vi har også snakket med nogen af de unge, og de er egentlig også gode nok til at udpege hinanden.

Læs også Ofre for hærværk må vente længere: Skolebørn vader i glasskår

Hvor er forældrene?

Ulla Pedersen efterlyser, at forældrene til de unge kommer på banen. Det samme efterlyser Lasse Rasmussen. Han bruger blandt andet biblioteket sammen med sin fem-årige datter, Karla.

- Jeg ville gerne have, at der er lidt mere forældreinvolvering. At man havde lidt mere styr på, hvad ens børn går og laver, siger en ærgerlig Lasse Rasmussen, mens Ulla Pedersen står uforstående overfor, at det kan ske:

- Det er forældrenes ansvar. Jeg kan ikke forstå, at forældrene lader deres børn løbe ude om aftenen. Jeg fatter simpelthen ikke, at det kan ske.

Forældrene må henvende sig

Bo Hansen tager Lasse Rasmussens og Ulla Pedersens frustrationer med sig og siger at forældrene enten selv skal tage fat i problemet eller også skal de have hjælp:

- Og så må forældrene henvende sig, hvis de ikke selv magter det, siger Bo Hansen.

Smadrede døre og tis på bordene

Uroen på biblioteket har stået på siden sensommeren, og ifølge Middelfart Kommune er det flere forskellige grupperinger af større børn og unge der står bag.

De har blandt andet udøvet hærværk på bibliotekets møbler, bøger og it-udstyr. De har smadret døre, vægge og vinduer, og kastet med bøger, tisset på borde og svinet med madaffald.

Men det har ikke kun været udenfor den bemandede åbningstid, at de unge har hærget. Borgere og personale har oplevet en utryg stemning på biblioteket med råben, skrigen og voldsom adfærd.

- Det er fuldstændigt irrationelt at svine og på den måde, og lukke det her sted, siger Bo Hansen.

- Nu bliver de nød til at opholde sig ude i kulden. Det giver jo ikke mening - og det er jo deres egen skyld.

Kun åbent i 16 timer

Biblioteket blev åbnet i nyindrettede lokaler i det gamle rådhus i april i år, men fra fredag er biblioteket kun åbent når bibliotekspersonalet er til stede; mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra klokken 13.00 til 17.00.