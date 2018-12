Nationalsocialister i aktion: Hærværk mod homoseksuelles klublokale

Hærværket mod Lambdas lokaler i Brogade foregik torsdag ved 13-tiden. Nogle personer, der angiveligt kommer fra organisationen "Den nordiske modstandsbevægelse Nordfront", klistrede plakater og bannere op på facaden.

Plakaterne indeholdt blandt andet budskaber som:

"Modstandsbevægelsen mener, at kun en mand og en kvinde kan indgå ægteskab og stifte familie, og at adoption skal være forbeholdt den naturlige familiekonstellation."

På Nordfronts hjemmeside beskriver gruppen sig som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

Gruppen ønsker "at fremhæve og ophøje den traditionelle familie, kernefamilien, som det ideelle og naturlige". De vil "kriminalisere homolobbyen og anden folkefjendtlig propaganda som aktivt modarbejder og forsøger at bekæmpe den naturlige orden" og "forbyde homoseksualitet i det offentlige rum".

- Jeg synes, det er rystende og skræmmende faktisk, for jeg synes, de har nogle holdninger, som kan drage paralleller tilbage til 30-40’erne. Vi skriver 2019 om lidt, så vi burde være nået meget længere end middelalderlige holdninger, siger Sarah Baagøe Petersen, der er presseansvarlig fra Lambda.

Flere tilfælde af hærværk

I sidste uge fik blev Lambda også udsat for hærværk, fortæller Sarah Baagøe Petersen.

- Vi fik smadret ruder med stenkast. På overvågning kan vi ikke se, hvem der gør det. Det ser ud til, at der bliver kastet fra en bil. Vi kæder ikke umiddelbart de to sager sammen, siger Sarah Baagøe Petersen.

Sarah Baagøe Petersen fortæller, at det her hærværk er mere skræmmende på grund af deres politiske budskab.

Lagt ud på Facebook

Lambda har valgt at lægge billeder af hærværket ud på sin hjemmeside.

- Vi vælger at gå ud og sige, at det her vil vi ikke stå model til. Vi vil ikke lade os kue - kærligheden er stærkere end hadet, siger Sarah Baagøe Petersen.

- Vi opfordrer selv til, at man anmelder hadforbrydelser, og vi er selv i dialog med politiet omkring det.

To personer fjernede plakater

Billeder, som Nordfront selv har lagt op på sin hjemmeside, viser to tilfældige forbipasserende, der greb ind. De fjernede en del af plakaterne og bannerne, fortæller Sarah Baagøe Petersen.

Lambda ved ikke, hvem de to forbipasserende var, men de vil gerne i kontakt med dem.

- Vi ved ikke, hvem de to er, men de må meget gerne kontakte os, så vi kan sige tak, siger Sarah Baagøe Petersen.

Hærværket er anmeldt til Fyns Politi.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordfront.