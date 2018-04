Flere indbrud i biler ved Rosengårdcentret

Natten til søndag blev der begået indbrud i to biler og tilsyneladende flere andre på parkeringspladsen ved Rosengårdcentret.

Opdateret med video.

Lidt over midnat natten til søndag modtog Fyns Politi anmeldelser om indbrud i to biler udfor grøn indgang i Rosengårdcentret der, hvor Jensens Bøfhus og biografen Cinemaxx ligger.

Der var tale om en tysk indregistreret VW Golf og en dansk bil. En taske er meldt stjålet fra den ene bil..

Da en patrulje nåede frem, stod der flere personer på stedet, som fortalte politiet, at der var knust ruder på fire andre biler, som i mellemtiden var kørt fra stedet, oplyser vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi.

TV 2/Fyn har desuden fået en mail fra Michael Madsen, der var i Cinemaxx lørdag aften.

Han fortæller, at da han kom ud fra biografen omkring midnat, var der knust ruder i flere biler, og der lå glasskår over det hele. (Se Michael Madsen berette om oplevelsen i videoen øverst i artiklen.

Bilen, han var med i, var urørt; men bag bilen lå en stor brosten, som han antager blev brugt til at smadre bilruderne med.

- Det er SÅ irriterende at komme ud til sådan noget svineri, skriver Michael Madsen og tilføjer:

- Det er absurd at man ikke engang kan gå i biografen og have sin bil parkeret i sikkerhed, uden at skulle risikerer at komme ud til en tømt og smadret bil. Jeg gider i hvert fald ikke gå i biografen på det her tidspunkt mere, når man ikke kan have sin bil i fred.

Ingen anmeldelser

Søndag formiddag har Fyns Politi kun fået anmeldt indbrud i de to førnævnte biler.

Det undrer vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen, i lyset af Michael Madsens beretning og de oplysninger, politipatruljen fik fra andre vidner.

- Men det kan jo være, at der kommer flere anmeldelser senere, siger han.

Ikke første gang

Det er langtfra første gang, der er sket tyverier fra biler på Rosengårdcentrets parkeringsplads.

I februar kunne TV 2/Fyn fortælle om gymnasieeleven Signe Schmidt Jensen, som fik stjålet en computer med eksamensnoter ved Rosengårdcentret.

Hendes opslag på Facebook om episoden affødte reaktioner fra adskillige andre, der har oplevet noget lignende både ved Rosengårdcentret, Bilka og Ikea, og dengang bekræftede Fyns Politi at der sker mange indbrud i biler i området.

Videoovervågning ikke tilladt

Butikkernes parkeringspladser er ikke videoovervåget, fordi det tillader loven ikke.

De har vagter til at patruljere i området, men butikkernes ledelse peger på, at vagterne ikke kan være overalt.

