Hærværksbølge på Sydfyn: - Det er jo sindssygt

Sydfynsk landsby er ramt af hærværksbølge. Børnehave, skole og nu stedet, hvor landsbyens spejdere holder til, er blevet udsat for hærværk.

Et ødelagt tag, fældede træer og væltede møbler.

Den lille sydfynske landsby Korinth er ramt af en hærværksbølge.

- Det går jo ud over alle. Folk ligger jo deres liv og sjæl i alting her i vores by. At der kommer nogle ude fra, eller hvem det nu er, og ødelægger tingene. Det er jo sindssygt. De skal bare holde sig væk, siger Ronny Kjær, der er spejderleder ved Spejdermarken i Korinth.

00:18 Spejderleder Ronny Kjær fortæller, at hærværket går ud over alle i landsbyen. Luk video

Tre gange indenfor en måned har byen med 1.000 indbyggere oplevet hærværk begået af ukendte gerningsmænd mod byens institutioner. Senest er det gået ud over de lokale spejdere, der har fået raseret deres udeområde.

- For os spejdere, som arbejder her nede, der er det rimeligt voldsomt. Alt er jo simpelthen nedlagt, som vi har prøvet at bygge op, fortæller spejderlederen til TV 2/ Fyn.

Hvem står bag?

Spejdermarken er langt fra det eneste sted i den sydfynske landsby, der er blevet ramt af hærværk.

Læs også Ingen aprilsnar: En påskemorgen fyldt med sne

Først gik det ud over byens børnehave og for en uge siden blev der startet flere småbrande ved den lukkede Brahetrolleborg Skole. Og det seneste hærværk har været mod Spejdermarken.

- Tredje gang så begynder folk også at tænke, hvad sker der lige, og hvem kunne det være. Men vi har ingen bud, fordi der er jo ingen beviser for noget som helst, siger Ronny Kjær.

Det er jo sindssygt. De skal bare holde sig væk Ronny Kjær, spejderleder, Spejdermarken i Korinth

Urolighederne har også sat sine spor hos borgerne i Korinth, der undrer sig over at deres lille by ikke kan være i fred.

- Jeg synes jo et eller andet sted, at det er noget svineri. Det er hamrende ærgerligt, at de skal gå og rasere andre folks ting, som folk har brugt lang tid på at bygge op og har et kært og nært forhold til. Det er forfærdeligt, siger Kim Littau, der bor i Korinth.

00:18 - Det er noget svineri, mener Kim Littau, der bor i Korinth. Luk video

- Det rykker tæt på. Jeg troede, at det var sådan et storbysfænomen, men det er det jo så åbenbart ikke. Jeg har ikke mærket noget oppe hos mig, og jeg håber heller ikke at det kommer, siger Stig Færgemand.

Ronny Kjær forventer, at ødelæggelserne mindst kommer til at koste seks til syv tusinde kroner at reparere.

- Det er meget surt det her, men vi må bare på den. Jeg regner med at arrangere en familieweekend, hvor vi samles alle spejderne og så går vi igang med at bygge.

Se hele indslaget her under: