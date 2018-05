Hæsblæsende fødsel: Anemone kom til verden med politieskorte

Mens hustruen råbte og skreg af ve-smerter hjalp en motorcykelbetjent fra Fyns Politi med at rydde en korridor gennem Odense til OUH. 20 minutter senere kom Anemone til verden.

- Jeg kunne godt se, at vi ville komme forsent med al det vejarbejde der er i Odense i øjeblikket, siger Thomas Vinding.

Han blev far til Anemone tirsdag klokken 15.19. Men det var ikke en fødsel af de almindelige - omend den endte lykkeligt.

For havde det ikke været for motorcykelbetjenten Søren, var Anemone formentlig blevet født i bilen.

Thomas Vinding og hans fødende hustru, Lea Lund Rasmussen, blev nemlig kørt ba-bu gennem Odense med politieskorte, fortæller den nybagte far til TV 2/Fyn:

Min adrenalin var helt oppe at køre Thomas Vinding, Anemones far

- Jeg ser betjenten på Niels Bohrs Allé og kører hen til ham. Han kunne godt se, at vi havde brug for hjælp, så han sagde "du følger bare efter mig", fortæller Thomas Vinding, og fortsætter:

- Han stoppede trafikken i samtlige lyskryds, så vi kunne køre lige igennem.

- Han var ekstremt effektiv.

Thomas sendte efter fødslen en sms til motorcykelbetjenten Søren og takkede for hans indsats. Foto: Privat

Veerne gik amok

Lea var gået 14 dage over tiden og skulle have været sat i gang onsdag morgen. Men tirsdag klokken fem om morgenen fik Lea veer. Veerne gik i sig selv, men over middag kom de tilbage.

- Og et par timer senere gik de helt amok! Så jeg fik Lea slæbt ud i bilen.

- I bilen fik hun presseveer og råbte og skreg - det gør jo vanvittigt ondt, siger Thomas.

Søren fik OUH til at stå klar

Udover at rydde en korridor ud til OUH kontaktede motorcykelbetjenten Søren også hospitalet, så de stod klar og tog imod, da den lille kortege ankom.

- Søren hentede en kørestol til Lea og passede på min bil, mens vi fik Lea ind og op på fødestuen, fortæller Thomas.

Alle har det godt

20 minutter efter ankomsten til OUH blev Anemone født. Hun vejede 3750 gram og har det godt. Det har mor Lea også.

Og far Thomas har det fantastisk - selvom det var en anderldes, hæsblæsende oplevelse:

- Min adrenalin var helt oppe at køre, siger Thomas.

Nu består familien Lund Rasmussen/Vinding af fem personer. Både 39-årige Thomas og 37-årige Lea har en søn på ni år fra et tidligere forhold. Og de to drenge, August og Noah, har været på besøg og set lillesøster.

