Halvdelen dør inden de fylder 43: Derfor bør Catherine få førtidspension

Cystisk Fibrose Foreningen mener, at sygdommen er så alvorlig, at danskere med den uhelbredelige lungesygdom lettere burde på førtidspension.

22-årige Catherine Brændeholm har den uhelbredelige lungesygdom cystisk fibrose og har længe kæmpet med Faaborg-Midtfyn Kommune om at få førtidspension.

Det er blevet afvist. Ifølge lovgivningen må man ikke “parkere” personer under 40 år på førtidspension, men der burde gælde særlige regler for personer med cystisk fibrose, mener Cystisk Fibrose Foreningen.

- Det er lidt underligt i forhold til cystisk fibrose, fordi cystisk fibrose er en multiorgansygdom, som er livsforkortende. Vi ved, at halvdelen med cystisk fibrose dør, før de er 43 år, siger Helle Ousted, der er direktør i Cystisk Fibrose Foreningen.

- Derfor tænker jeg ikke, at vi går ud og parkerer folk, fordi vi giver dem førtidspension, fortsætter hun.

Catherine: Som at give et barn en slikkepind

I Catherine Brændeholms sag har Faaborg-Midtfyns Kommunes rehabiliteringsteam to gange indstillet hende til pension, men kommunens pensionsnævn har i begge tilfælde afvist indstillingerne.

- Det er som at give et lille barn en slikkepind, men man når kun lige at slikke på den en enkelt gang, så tager de den tilbage, siger Catherine Brændeholm.

Faaborg-Midtfyn Kommunes pensionsteam afviste i 2017 knapt hver tredje indstilling til førtidspension. Indstillingerne til pension er ellers udarbejdet af kommunens egne fagfolk.

- Når en kommune giver afslag på en tredjedel af de sager, der bliver indstillet, virker det som om, at der er noget galt, siger Helle Ousted.

Direktøren i Cystisk Fibrose Foreningen kender i detaljer ikke til den konkrete sag med Catherine Brændeholm.

