Fuppede kunder på nettet: Ejer af Banananaz får dom på halvt års fængsel

Der faldt i dag dom i den meget omtalte sag om svindel via internetbutikkerne Banananaz og Queens Shop.

Den mandlige indehaver af handelsportalerne skal seks måneder i fængsel, mens hans samleverske fik fire måneders betinget fængsel og otte måneders ulønnet samfundstjeneste for bedrageri.

Det besluttede en domsmandsret i Odense i dag.

De to tiltalte var fraværende, da dommen blev afsagt af domsmandsretten med juridisk dommer Torben Østergreen-Johansen i spidsen.

Og det var byretsdommeren ikke tilfreds med.

- Det er beklageligt, at de ikke er til stede. For de kunne formentlig have fået noget ud af at lytte til, hvorfor de har fået dommene, sagde byretsdommeren.

Varer købt i Kina og Rusland

Han gennemgik herefter, hvordan ejerne af Banananaz og Queens Shop, er dumpet på alle de parametre, der kendetegner en seriøs forretning.

Det gælder branding, som ikke passede med virkeligheden, kundepleje, der ikke eksisterede, manglende bogføring, manglende betaling af moms og skat, klagebehanding, der reelt ikke eksisterende og penge, der blev trukket fra kundernes konto, før varerne var bestilt hjem eller sendt afsted.

- Varerne blev typisk købt i Kina og Rusland, og kunderne kunne komme til at vente halve og hele år på varerne, sagde dommeren i sin begrundelse for dommene.

I dag er begge firmaer gået konkurs.

Dommen i sagen kommer efter afhøring af 90 vidner over 10 retsdage og masser af sure klager på Trustpilot fra kunder, der enten ikke har fået de varer, de har betalt for, har modtaget forkerte varer eller først har fået deres bestillinger efter, at de har truet med politiet.

I alt var parret tiltalt for bedrageri i 67 tilfælde til i alt 37.340 kroner.

Frifundet i en lignende retssag

De tiltaltes forsvarere gjorde opmærksom på, at klagerne kun svarer til 0,3 procent af de transaktioner, der angiveligt har været i de to selskaber, men domsmandsretten fandt det ikke dokumenteret, at der har været så mange handler og lagde yderligere vægt på, at der formentlig er endnu flere kunder, der ikke er gået til politiet.

Parret har tidligere drevet Forældrefælden, hvor de i en lignende retssag blev frifundet i byretten, da det ikke kunne bevises, at de bevidst havde forsøgt at snyde kunderne.

Advokat Niels Henrik Kromann, forsvarer for den mandlige forretningsindehaver, kaldte det en uacceptabel hetz via Facebook, der var ført mod det fynske forretningspar.

Han mente, at de utilfredse kunder havde brugt Fyns Politi som inkassofirma frem for at gøre indsigelse til Forbrugerstyrelsen og Forbrugerombudsmanden.

Han erkendte dog, at der nok var tale om dårlig forretningsførelse og mente maksimalt, at der burde idømmes en betinget dom og samfundstjeneste.