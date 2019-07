Gerningsmand blev skudt i hovedet: Han er sigtet for forsøg på manddrab på betjent og trusler med riffel

Efter den store politiaktion på Tåsinge tirsdag eftermiddag, hvor en politimand blev skudt i armen og gerningsmanden blev skudt i hovedet, har den 53-årige lokale mand fra Tåsinge netop været i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

Der er fundet flere våben på adressen Jack Liedecke, politikommisær, Fyns Politi

Gerningsmanden er sigtet for trusler med riffel mod to mænd, der var på hans ejendom. Det var da de to mænd flygtede, at det første skud blev affyret.

- Det er familiemæssige problemer, der munder ud i, at der bliver fremsat nogle trusler, og der bliver vist et gevær, siger Jack Liedecke, der politikommissær ved Fyns Politi.

De to mænd kontaktede politiet, som sendte adskillelige patruljebiler til Bjerrebyvej på Tåsinge, hvor gerningsmanden havde forskanset sig i sit hus.

Han er ydeligere sigtet for forsøg på manddrab på politimanden, som han under tirsdagens store politiaktion skød i overarmen og skulderen med en riffel.

Den sigtede blev så hårdt såret ved politiaktionen på grund af et skud i hovedet, at han ikke selv var tilstede ved grundlovsforhøret.

- Status på sigtede er, at han fortsat er indlagt på OUH, og at han ligger i kunstig koma, siger Jack Liedecke.

Dommeren har besluttet, at gerningsmanden skal varetægtfængsles i fire uger, da dommeren mener, at betingelserne for varetægtsfængsling er udført.

- Vi bliver nødt til at bede retten om en varetægtsfængsling in absentia, for ellers skal vi formeldt løslade ham, da vi kun kan holde ham anholdt i 24 timer. Når han så er rask, vil han på ny blive fremstillet, fortæller politikommissæren.

Lukkede døre

Da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, har offentligheden kun fået lov til at høre, hvad gerningsmanden er sigtet for.

Anklageren i sagen Brian Dybdahl fortæller, at årsagen til de lukkede døre skyldes, at gerningsmanden er blevet skudt i hovedet, og at man derfor ikke har haft mulighed for at tale med ham endnu.

Retten vil sikre sig, at grundlovsforhøret ikke påvirker politiets efterforskning, da gerningsmanden gerne skal nå at udtale sig før offtentligheden får for meget at vide, så gerningsmanden ikke ændrer sin forklaring. Efterforsningen er i fuld gang.

- Der er fundet flere våben på adressen. Der er fundet rifler og jagtgeværer, og vores våbentekniker er ved at undersøge hvilket våben, der har været anvendt, siger Jack Liedecke.

Der er udstedt navneforbud, og vi må derfor ikke nævne gerningsmanden ved navn.

