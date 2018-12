FCK forlænger med fynske Falk: - Han har unikke evner

Den 26-årige tidligere Middelfart G&BK- og OB-spiller, Rasmus Falk, har forlænget sit engagement i FC København med to år.

Hans nye kontrakt med den københavnske storklub gælder nu frem til sommeren 2022.

Således får FC København også i de kommende år til at få glæde af den vævre midtbanespiller.

Cheftræner Ståle Solbakken er glad for at have bundet teknikeren, som giver FCK-holdet en anden dimension.

- Rasmus har fra dag et vist sit værd i FCK, hvor han også har bevist, at han kan spille med på internationalt niveau.

- Han var lidt uheldig med en langvarig skade, da han for alvor peakede omkring Ajax-kampen (i 2017, red.), men han har bygget sig op igen.

- Han har nogle unikke evner i dansk fodbold i forhold til sit spil i små rum, og det giver vores spil nogle ekstra dimensioner. Han dækker flere pladser for os, siger Ståle Solbakken ifølge Ritzau.

Fra kant til midtbane

Tidligere spillede Rasmus Falk mest på kanten, men han er siden foråret blevet benyttet flittigt på den centrale midtbane.

Midtbanespilleren mener, at FCK går en interessant periode i møde, og derfor har han viet sin fremtid til klubben.

- Vi er ved at bygge et rigtigt spændende hold op og har en meget stærk trup, som jeg nyder at være en del af. Vi har et stærkt setup omkring os og har alle muligheder for at udvikle os som spillere her, siger Rasmus Falk.

Med 146 OB-kampe i støvlerne skiftede Rasmus Falk den fynske superligaklub ud med FC Købenahvn i sommeren 2016. Han har siden spillet 108 kampe for FCK på tværs af alle turneringer.

