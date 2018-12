Opbakning til rektor: - Han sætter sin stilling på spil

Det er i orden, at Nyborg Gymnasiums rektor Henrik Vestergaard Stokholm gav de to somaliske elever Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein lov til at fortsætte på skolen, selvom kommunen ønskede det anderledes.

Han sætter sin egen stilling som rektor på spil for det, som han tror på Melissa Meulengracht, byrådskandidat, Enhedslisten i Nyborg

Det mener flere af de nyborgensere, som tirsdag aften var samlet til debatmøde på skolen.

- Jeg vil gerne bakke op om Henrik (rektor på Nyborg Gymnasium, red.). Jeg synes, det er helt vildt fedt, det han har gjort, lyder det fra Melissa Meulengracht, byrådskandidat for Enhedslisten i Nyborg.

Hun tilføjer:

- Han sætter sin egen stilling som rektor på spil for det, som han tror på. Det sætter jeg stor pris på, at han gør.

Melissa Meulengracht bliver bakket op af Poul Jørgensen, der er pensionist.

- Vi har stor respekt for rektor, og at han vil stå ved sine holdinger og ikke er bange for konsekvenserne af det. Det er rart, at folk i de stillinger tør tage noget ansvar, understreger pensionisten.

Påskønnet af fond

Det er ikke kun borgerne i Nyborg, der bakker op om gymnasiets rektor. Tirsdag eftermiddag modtog rektor Henrik Vestergaard Stokholm en hæderpris fra Sportgoodsfonden.

- Hædersprisen tildeles som en påskønnelse af, at Henrik Vestergaard Stokholm som rektor for Nyborg Gymnasium har sikret, at to piger fra Somalias kan fortsætte deres skolegang på gymnasiet, skriver fonden i et brev som rektoren har fået.

Med hædersprisen følger også 100.000 kroner som rektor lover går til indsamlingen for Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein.

- Jeg vil gerne donere de her penge, så de (pigerne og deres familie, red.) har noget at leve for og så har de også mulighed for at gå i skole. Det er faktisk det, som det hele handler om, forklarer rektoren.

Ifølge familiens advokat har forældrene fået lov til at blive i Danmark, mens børnenes asylsag bliver behandlet.

