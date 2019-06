Mor flyttede sin dreng på privatskole: - Han savnede udfordringer og ro

For to år siden tog Maria Degn en svær beslutning. Hun valgte at flytte sin dengang tiårige dreng fra en folkeskole til en privatskole.

Hendes søn trivedes ikke i folkeskolen, da der blandt andet var for meget larm til, at han kunne fungere i undervisningen. Maria Degn mener, at inklusionen i folkeskolen var en af årsagerne til skoleskiftet.

- Han sagde, at hver dag ikke var god. Han savnede noget mere udfordring og ro i timerne. Det var ligesom om, at det gik den forkerte vej, fortæller moderen, der er selvstændig konsulent med bopæl i Odense, til TV 2/Fyn.

Foreninger kender til problematikken

Søndag kunne vi på TV 2/Fyn fortælle, at flere folkeskolelærere i Odense oplever problemer med inklusionen i klasserne. Faktisk mener de, at den mere eller mindre er brudt sammen. Samme oplevelse havde Maria Degns søn, inden han skiftede til en privatskole.

- Han blev ked af det. Han var understimuleret. Han oplevede tit, at undervisningen aldrig kom i gang, og der var megameget larm. Det er jo ikke sådan, et skoleliv skal være, siger hun.

Hos Dansk Friskoleforening er man opmærksom på, at nogle forældre flytter børn fra folkeskolerne, på grund af inklusionen ikke fungerer. Foreningen kender dog ikke til omfanget.

- Der er henvendelser fra forældre, fordi deres børn har brug for at komme til en ny skole. Inklusion er noget, som friskolerne tager på sig og bruger ressourcer på for at etablere et skolefællesskab, hvor alle kan være der, fortæller formanden for foreningen, Peter Bendix Pedersen til TV 2/Fyn.

Samme problematik kender man også til hos Privatskoleforeningen.

- Jeg kan sige, at det er et argument, vi kender til. Vi italesætter, at der skal være bedre forhold i folkeskolen, så det er ikke et fravalg men et tilvalg af de frie grundskoler, siger kommunikationsansvarlig Simone Dalsgaard.

Tydelig forbedring

Første gang Maria Degn blev opmærksom på problemerne i sin søns folkeskole, var halvandet år før, han blev flyttet til en privatskole.

Forældrene prøvede at gøre skolen opmærksom på problemet, men det kom der ikke meget ud af ifølge Maria Degn.

- Der er jo ikke noget, man hellere vil have, end at ens børn trives. Det fyldte alt. Vi tænkte, om det her skulle være begyndelsen på, at han bliver rigtig ked af det. Vi forsøgte i en periode at komme i dialog og få italesat, hvad han oplevede. Der skete bare ikke noget.

Derfor blev sønnen flyttet til en privatskole, og her har der været tydelige forbedringer at spore.

- Der er sket en kæmpe forskel. Jeg oplever, at der bliver taget hånd om inklusionen, og at de børn, der sidder tilbage, som ikke har brug for ekstra hjælp, bliver motiveret og mødt. Det giver en anden stemning og kultur. Det smitter af på lærerne, børnene og forældrene, afslutter hun.