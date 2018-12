Efter dobbeltdrab på Helnæs: "Han var ligesom så mange andre"

Det var med specialanklager Klaus Lauridsens ord en "mentalt stærk, uligevægtig person", som søndag slog sin 74-årige udlejer og en 37-årig familiefar ihjel.

Den 74-årige Hannelore Elisabeth Bess havde bestilt et læs brænde hos den 37-årige Benjamin Bonde Nielsen fra Dærup ved Glamsbjerg.

Da brændet blev læsset af opstod der et skænderi mellem den 43-årige mand og Benjamin Bonde Nielsen.

Skænderiet udviklede sig sig til et dobbelt drab, hvor den 43-årige lejer stak de to ofre gentagne gange med en kniv.

Da politiet ankom til gården på Helnæs Byvej 3 fandt de begge to døde, og den 43-årige blev anholdt kun iført boxershorts og med blod på hænderne i hovedet.

Episoden har rystet det lille ø-samfund.

- Vi kender allesammen hinanden og ved, hvem hinanden er, så det har ikke så stor betydning om det var den ene eller den anden, jeg synes bare, at det er meget forfærdeligt, siger Ane Kirstine Munk Carlsen, formand for Helnæs Lokalråd, og tilføjer:

- Jeg er stadig chorkeret over, at det kan ske.

Hun strikkede og syede sammen med Hannelore Elisabeth Bess, mens pensionist Lars Scheffmann spillede petanque med hende i sommerhalvåret.

- Man har det skidt, og man føler, at det ligeså godt kunne have ramt en selv, som det kunne have ramt tredjemand, siger han.

- Men når det kommer så tæt på, og det er en person man kender og har været sammen med nogle gange, så bliver man påvirket af det.

Ane Kirstine Munk Carlsen forklarer overfor TV 2/Fyn, at man godt kendte den 43-årige mand, og siger at han "var familiefar, ligesom så mange andre. Der var ikke noget usædvanligt".

Det var lokale borgere som søndag eftermiddag tilkaldte Fyns Politi fordi der løb en mand forvildet rundt på markerne.

Erkendte at han stak med en kniv

Den 43-årige erkendte under mandagens grundlovsforhør det faktiske gerningsindhold, og erkendte også at han stak Hannelore Elisabeth Bess og Benjamin Bonde Nielsen med en kniv.

Han sagde i Retten i Odense, at det var en fejl, at han stak Hannelore Elisabeth Bess. Han opfattede, at det var en fjende der ville angribe ham.

Den 43-årig mand blev fængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Middelfart frem til 7. januar.