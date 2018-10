Brosten bliver til asfalt: Handelsgade skal snart asfalteres

Mandag den 22. oktober skal Overgade i det centrale Odense asfalteres. Det sker som følge af byggeriet midtbyen. Det oplyser bygherren Fra gade til by og Odense Kommune.

Den brostensbelagte vej skal ifølge kommunen kunne håndtere lastbiler og andre tunge køretøjer, der skal køre til og fra byggepladsen i Odense midtby. Derfor lægger man asfalt ovenpå brostenene.

Det er ikke alle brosten i Overgade, som bliver dækket af asfalt. Ifølge Odense Kommune går fortov, cykelsti og parkeringslommer fri af den sorte masse.

Asfaltering generer bilister

Når arbejdet med asfalteringen af Overgade begynder den 22. oktober vil bilister ikke have mulighed for at køre på vejen. Fodgængere og cykelister kan fortsat færdes i gaden.

I forbindelse med spærringen af Overgade vil det dog være muligt at navigere området via Nedergade, hvis ensretning midlertidigt ophæves. Derfor kan bilister og andre trafikanter som noget nyt kører i begge retninger på den strækning.

Brostene på Overgade kommer igen til syne i løbet af 2020, når asfalten bliver fjernet fra vejbanen. Det sker når byggeriet af letbanen efter planen er afsluttet.

Bilister kan allerede om aftenen den 22. oktober vende tilbage til Overgade. Her er vejen efter planen igen klar til at håndtere biler - nu med hjælp af asfalt.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan komme rundt i Odense, når asfalteringen finder sted, så kan du planlægge din rute på Odense Kommunes hjemmeside "Odense Rundt".

