Handlede hurtigt: Brand slukket inden brandbil nåede frem

De opførte sig som man bør og handler på den situation, som de stod i. Det gør vores arbejde nemmere. Anders Højhus, indsatsleder ved Beredskab Fyn

Beredskab Fyn blev søndag aften mødt af en relativ nem opgave på en gård på Bladstrupvej uden for Odense.

Det fortæller Anders Højhus, der er indsatsleder ved Beredskab Fyn.

- De opførte sig som man bør og handler på den situation, som de stod i. Det gør vores arbejde nemmere, fortæller indsatslederen.

Ifølge Anders Højhus var ilden opstået i et halmfyr på gården. Gården er for nylig blev solgt. De nye ejere ønskede ifølge vagtchefen at afprøve det aldrende halmfyr.

Desværre resulterede det i en mindre brand.

Læs også Uudslukkelig brand i lade

Hurtige naboer

Gårdens beboere opdager hurtigt branden og forsøger ifølge vagtchefen at slukke ilden. En nabo kommer til og hjælper med slukning af ilden.

Derfor er ildebranden slukket, da Beredskab Fyn når frem.

- Vores opgave er så at få kontrolleret, at ilden er helt slukket, fastslår Anders Højhus.

På egendommen befandt der sig ifølge vagtchefen flere heste.

De var blevet genet ud af bygningerne i forbindelse med, at ejerne opdagede branden i halmfyret.