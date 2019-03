Hans Stavnsager: Faaborg-Midtfyn fortsætter kampen om en Als-Fyn-bro

Da VLAK-regeringen og Dnsk Folkeparit onsdag præsenterede en ny stor infrastrukturplan var der i planen afsat penge til flere store fynske vej- og skinneprojekter.

Men Als-Fyn-broen var der ikke afsat penge til i planen, som løber frem til 2030.

Ventres transportordfører Christian Pihl Lorentzen sagde ellers i december til JydskeVestkysten, at en statslig forundersøgelse var det naturlige næste skridt. Men det blev altså ikke til noget.

Årsagen til den manglende opbakning til bro-projektet skal ifølge Mai Mercado (K) findes på Fyn.

- I og med at der er sådan en spredt fægtning; nogen bakker op, nogen bakker ikke sådan rigtig op, så bliver det simpelthen vurderet til at være for usikkert, siger Mai Marcado.

Projektet har den seneste tid været i modvind rent lokalpolitisk. Hverken i Region Syddanmark eller i samarbejdet mellem de ti fynske borgmestre er Als-Fyn-broen blandt de fem højst prioriterede projekter.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel har tidligere sagt, at de ti borgmestre skal passe på med at få for mange ting, at kæmpe for på en gang:

- Så kan Christiansborg og omverdenen ikke høre, hvad det er vi i virkeligheden vil på Fyn.

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester, Hans Stavnsager (S) fastholder dog, at der er interesse på Christiansborg for broen.

Har en fast Als-Fyn-forbindelse potentiale?

En bro mellem Als og Fyn omtales i infrastrukturplanen, men nærmest kun som en indskudt sætning.

Til gengæld skubbes en Kattegatforbindelse frem i køen af danske broer - uden dog, at forligspartierne kommer nærmere ind på prioriteringen.

I planen står der, at "forbindelserne omkring Lillebælt udgør et centralt hængsel i det danske transportsystem".

Den eksisterende Lillebæltsforbindelse vurderes til generelt, at kunne "håndtere trafikken", men det "forventes der med de kommende års trafikvækst vil opstå et kapacitetspres på længere sigt".

Planen lægger op til at "undersøge forskellige muligheder for udvidelse af kapaciteten nord for, syd for eller i umiddelbar tilknytning til de eksisterende forbindelser".

Eventuelle undersøgelser skal "ses i lyset af en Kattegatforbindelse, som vil have betydning for kapacitetspresset", står der i forligsteksten, som fortsætter således:

"I den forbindelse vil det også være relevant at overveje, i hvilket omfang en fast Als-Fyn-forbindelse har potentiale til at aflaste eksisterende forbindelser og den sydlige del af E45".

Andre bestemmer, siger V-profil

Muligheden for en statslig forundersøgelse er således noget diffus - også selvom Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har sagt, at det ville være naturligt at få lavet en statslig forundersøgelse af en mulig broforbindelse mellem Als og Fyn.

Kristian Pihl Lorentzen sagde desuden umiddelbart efter planens fremlæggelse til TV syd:

- Der er andre end Venstre, der bestemmer.

Han hentydede dermed til, at Dansk Folkeparti er afgørende for at forliget om infrastrukturplanen kan samle flertal i Folketinget - i hvertfald på denne side af et Folketingsvalg.

Million gives godt ud

Hans Stavnsager mener dog ikke, at grundlaget for en bro smuldrer, men mener fortsat, at den million kroner som er sat af til projektet om året i 2017, 2018 og 2019, gives godt ud:

- Det er ikke rykket længere væk. Vi har sammen med Sønderborg Kommune aftalt at i '17, '18 og '19 der bruger vi tid på og ressourcer på at prøve, at få bragt projektet ind på den landspolitiske scene dagsorden.

- Det synes jeg vi er kommet langt med. Jeg havde gerne set, at der var sat penge af, men Vejdirektoratet er i gang med en screening i forholdet til at vurdere om der skal laves en forundersøgelse, siger Hans Stavnsager.

Når million-bevillingen udløber med udgangen af 2019 skal de to bro-kommuner have en snak om om man skal fortsætte med at arbejde for bro-projektet.

- Arbejdet med at få projektet på den politiske dagsorden vil vi fortsætte med. Det vil jeg ihvertfald fortsætte med.

På Christiansborg siger Hans Stavnsagers partifælle, socialdemokraten Benny Engelbrecht, at Als-Fyn-broen med infrastrukturplanen ikke er kommet tættere på - hverken før eller efter et valg:

- Der skal et meget bredt flertal til, hvis projekter af denne kaliber skal kunne bæres igennem. Det er klart, at hvis det ikke er, ikke blot Venstre, men stort set alle borgerlige partier, som bakker op om det her, så bliver det op ad bakke, siger Benny Engelbrecht.