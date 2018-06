Haps: Indbrudstyv løbet op af politihund

To mænd fra Middelfart blev taget på fersk gerning, da de brød ind i en transformatorstation i Gelsted. PH-lamper forsvandt i Dyrup.

Tre gange i løbet af natten til lørdag måtte Fyns Politi rykke ud til anmeldelser om indbrud.

Kort efter klokken 04.00 gik turen til Hønnerupvej ved Gelsted, hvor der i en af Energi Fyns tranformatorstationer var udløst en alarm.

Politiet fik hurtigt dirigeret en hundetpatrulje til stedet, og da patruljen ankom holdt der en bil og to mænd blev truffet på gerningsstedet.

Betjentene kunne anholde den ene mand med det samme, mens den anden stak af.

- Så lukkede vi bare en af de firbenede ud - og så var han hurtigt løbet op, fortæller vagtchef Thomas Bentsen, Fyns Politi.

Hunden fik fat i manden, som efterfølgende måtte en tur på skadestuen.

Det viste sig at være to mænd på henholdsvis 39 og 34 år fra Middelfart. De havde klippet hul i hegnet og brudt en dør op, men blev ved politiets ankomst bremset i deres forehavende.

Den 39-årige er siden blevet løsladt, mens den 34-årige muligvis vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

PH-lamper stjålet

Først på natten blev der anmeldt et indbrud i Villestofte i Odense NV.

Her var der på et tidspunkt mellem fredag eftermiddag og til husets beboer kom hjem klokken 01.00 brudt et køkkenvindue op.

Huset var gennemrodet, men det er endnu usikkert, hvad der er blevet stjålet, fortæller Thomas Bentsen.

Det er til gengæld sikkert, at der omkring klokken 02.20 forsvandt designerlamper i Dyrup.

Her blev der på Tranehøjen aflistet et køkkenvindue og mens husets alarm lød blev der stjålet PH-standerlamper.

