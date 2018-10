SSP advarer: Har dit barn bestilt våben på nettet?

SSP Nordfyn har udsendt dette forældrebrev om sagen. Foto: SSP Nordfyn

SSP Nordfyn er blevet gjort opmærksomme på, at unge i Nordfyns Kommune i stigende grad forsøger at importere knive og andre effekter, der ligner dem, de kender fra computerspil som Counter Strike.

Da knive og lignende våben er underlagt knivloven, kan besiddelse eller forsøg på import medføre straf.

- SSP Nordfyn opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om de konsekvenser, det har, at bestille eller besidde genstande i strid med våbenbekendtgørelsen og knivloven, lyder det i en pressemeddelelse fra SSP Nordfyn.

Indkøberen af de ulovlige våben afsløres, når post og pakker kontrolleres af politiet i Københavns Lufthavn. Det er især de såkaldte 'halsknive', der får unge til at finde dankortet frem.

Kan medføre bøde på 3000 kroner

Tendensen ses også i Syd- og Sønderjylland, hvor politiet har modtaget 96 anmeldelser om ulovlig import af våben. 52 af sagerne drejer sig om halsknive, der ved hjælp af en snor hænges om halsen eller skulderen. På den måde kan kniven trækkes med én hånd.

- Ofte er der tale om, at de unge kender kniven fra computerspillet Counter-Strike. De vil så gerne have kniven i virkeligheden, uden at drømme om at tage den med i det offentlige rum, siger politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Kloster i en pressemeddelelse.

Straffen for at erhverve sig en af knivene er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi 3.000 kroner.

Hjemmesiderne, hvor knivene kan købes, er let tilgængelige ved enkle søgninger på Google. Lørdag har TV 2/Fyn fundet flere produkter som dem på billedet til priser helt fra 65 kroner til over 700 kroner.

Der findes mange videoer på YouTube, hvor alt fra privatpersoner til professionelle gamere filmer, mens de pakker de populære knive ud. Videoer som denne har næsten 2 millioner visninger.

