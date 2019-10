Tissede i bukserne under en Kim Larsen-koncert: Har du styr på de fynske politikere?

Sommerferien er officielt slut for Folketingets medlemmer. Det gælder også for de 15 fynskvalgte politikere, når et nyt folketingsår skydes i gang tirsdag.

Men har du helt styr på Karsten, Erling, Jane og Trine?

Hvem fik for eksempel flest personlige stemmer - og hvem vovede at tage fejl af en wienerbrødskagemand og en brunsviger - oven i købet som nyudnævnt brunsvigerambassadør?

Tag quizzen herunder, og kom lidt tættere på de 15 fynske MF'ere.

Hvis du ikke kan se quizzen herunder, så tryk på linket.