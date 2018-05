Harald på seks år i smertehelvede efter strandtur: - Jeg vil ikke dø

Seksårige Harald fik første- og andengradsforbrændinger, da han på en strandtur løb over et bål, der blot var blevet dækket med sand.

En tur til stranden på Sydfyn endte smertefuldt for Camilla Hansens seksårige søn, Harald.

Drengen legede i vandkanten, da han pludselig kom løbende grædende op mod Camilla Hansen og hendes veninde, der sad og snakkede på strandskråningen.

- Jeg kan høre, at han skriger. Han løber hen mod mig og falder sammen foran mig og råber, at han ikke vil dø, siger Camilla Hansen til BT.

Advarsel Stærke billeder nederst i artiklen.

Harald kan fortsat ikke gå på sine fødder. Foto: Privat

Løb over uslukket bål på stranden

Det viser sig, at seksårige Harald er løbet hen over et sted på stranden, hvor der har været et bål, som ikke er blevet slukket ordentligt. Det er kun blevet hældt over med sand.

Da Harald løb hen over bålet, faldt han og fik gløderne fra bålet, der stadig var brandvarmt, mod sin hud.

Harald løb op til sin mor, der straks kørte ham på Svendborg Sygehus. Her sendte lægerne ham videre til Odense Universitetshospital, hvor han er blevet behandlet for første- og andengradsforbrændinger.

Strandturen fandt sted fredag i kristihimmelfartsferien tæt ved Syltemae Camping i Ballen på Sydfyn.

Opråb: - Sluk bålet efter jer

Camilla Hansen, der er fra Odense, håber, at folk vil tænke sig om, når de laver bål på stranden og forsøger at slukke det ved kun at komme sand over flammerne.

- Mit håb er, at folk husker at slukke bålet efter sig, når de er på stranden. Hvis børn ikke kan løbe uden sko på stranden, ved jeg ikke, hvor de skal gøre det henne, siger Camilla Hansen til BT.

Harald har ikke været i skolen siden strandturen. Han kan fortsat ikke gå på sine fødder på grund af forbrændingerne, han fik for en uges tid siden.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Camilla Hansen og hendes familie, der dog ikke ønsker at stille op til interview. Familien har givet lov til at vise billederne af Haralds fødder.