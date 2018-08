Haris har foræret syge børn 60.000 kroner

På bare ti dage indsamlede Haris Sacirovic under ramadanen over 60.000 kroner til H.C. Andersen Børnehospital på OUH.

Haris Sacirovic fra Odense har forvandlet et opslag på Facebook til en donation på over 60.000 kroner til Tryllebjerget på H.C. Andersen Børnehospital på OUH.

I juni lavede Haris Sacirovic opslaget og i løbet af bare ti dage lykkedes det ham at samle bidrag ind for imponerende 62.893 kroner. De mange penge er øremærket velfærd til børn på hospitalet.

- I anledning af Ramadanen ønskede jeg at gøre en ekstra god gerning ved at samle penge ind til børn, der er ramt af sygdom og indlagt på hospitalet, siger Haris Sacirovic om sin indsamling.

Han tilføjer at mange muslimer fokuserer på at hjælpe folk i nød i lande uden for Danmark, men at han synes det er meget vigtigt, at vi også tager ansvar og gør en forskel her i landet.

Læs også Nyt våben mod alvorlig sygdom: Revolutionerende skanner indviet på OUH

Forbereder børnene

Pengene er blevet omsat til en række ting, som skal gøre det lettere for børnene på H.C. Andersen Børnehospital. Der er blandt andet indkøbt iPads og en touch-skærm til brug for HC And, der hjælper børnene med at forberede sig på de procedurer, de skal igennem på hospitalet.

Der er også blevet købt en masse børnebøger og et stort bord-bænke-sæt til legepladsen.

- De ansatte lavede en ønskeliste over ting, de mangler i deres arbejde med børnene, og på baggrund af det har vi i fællesskab fundet frem til, hvad der skal købes for pengene, fortæller Haris Sacirovic, der til dagligt læser cand.negot på SDU og er medejer af firmaet Techtify.

Velfærdskoordinator Mette Sorang Kjær hos H.C. Andersen Børnehospital er imponeret over den flotte gave, som gør en stor forskel for børnene:

- Det er et virkeligt flot beløb at samle ind i løbet af så få dage. Sådanne gaver betyder utroligt meget for børnenes hverdage på hospitalet, siger hun.