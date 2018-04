Hat af bækken: Jim Lyngvilds design fascinerede

Mandag aften fik de heldige deltagere af TV 2/Fyns Folketjeneste på Naturama set Jim Lyngvilds anderledes design.

Allerede for flere dage siden kunne TV 2/Fyn melde om udsolgt til Folketjenestens arrangement på Naturama med Jim Lyngvild. De heldige deltagere kunne før alle andre opleve omkring 30 af Jim Lyngvilds kjoler blandt museets døde dyr.

- Vi mennesker har altid brugt naturen i vores mode. Det vil jeg rigtig vise på en ny måde, så det bliver penslet ud, siger Jim Lyngvild.

Kjolerne er udtryk for et anderledes design. I sammenspillet med naturen har Jim Lyngvild blandt andet skabt en hat, der er lavet af bækkenet fra et menneske, ligesom en rygsølje er blevet brugt til en halskæde.

- Jeg håber, at folk kan se skønheden i det morbide, i det grimme og i det døde, siger designeren.

Fulgt ham på Instagram

Camilla Maria Eriksen fra Svendborg havde sikret sig en billet til arrangementet, og det var der en særlig grund til.

- Jeg har fulgt Jim på Instagram, så jeg ville gerne se, hvad det er blevet til rigtigt, siger Camilla Maria Eriksen.

Hun kan sagtens se det skønne i Jim Lyngvilds anderledes design.

- Kjolerne er fantastiske. Jeg blander måske lidt eventyr med ind i det, men jeg kan samtidig godt se naturen og det med dyrerne. Jeg er målløs. Jeg synes virkelig, at de er fantastiske, siger Camilla Maria Eriksen.