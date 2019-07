Besked til forældre: Hav styr på jeres børn i sommerferien

Assens Kommune advarede sidste sommer mod vilde ukontrollerede fester. Festerne blev arrangeret via Facebook som åbne fester på forskellige skoler, når skolerne var lukket.

Nu kommer kommunen igen med en opfordring til forældre til børn og unge.

- De unge er rigtig gode til at hygge sig sammen og sørge for at mødes i andre sammenhænge, end de mere strukturerede rammer såsom undervisningstimer og fritidsaktiviteter. Nogle gange kan det desværre bare løbe lidt løbsk for dem, skriver Esben Krægpøth, der er vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune i brevet til forældrene.

Aftenfester på skoler

Sidste sommer opstod der en trend i Assens Kommune, hvor unge via Facebook inviterede til ”åben fest” på forskellige af kommunens skoler i aftentimerne.

Der opstod flere fester på Vissenbjerg Skole, hvor der blev efterladt store mængder øldåser og glasskår. Og der opstod lignende fester i Aarup, Assens og ved Glamsbjergskolen.

Ved en at festerne i Vissenbjerg mødte kommunens SSP-leder op. Han måtte tage sig af to meget berusede 14-årige, der havde drukket sig fra sans og samling

Lav aftale med jeres børn og unge

Assens Kommune opfordrer nu, hvor sommerferien rammer skolerne, forældrene til at være opmærksomme.

- Vi opfordrer til, at hvis jeres børn og unge færdes i det offentlige rum, uden der er voksne til stede, at I laver aftaler med dem, skriver Esben Krægpøth.

Han foreslår, at forældrene laver aftaler med deres børn og unge om, hvor de befinder sig, hvem de er sammen med, hvornår de skal være hjemme, samt taler om, hvordan man tager hensyn til hinanden i det offentlige rum. Det gælder, hvor meget man må støje, og at man skal rydde op efter sig.

Tag et fælles ansvar

- Derudover er det vigtigt, at vi alle tager et fælles ansvar for at passe på vores børn og unge, skriver Esben Krægpøth.

- Opstår der situationer, hvor I bliver bekymrede, og har brug for råd og vejledning til, hvordan I kommer videre i forhold til situationen, kan Assens Kommunes SSP kontaktes, skriver han videre.

Er der tale om kriminalitet, skal man altid kontakte Fyns Politi, lyder budskabet.

