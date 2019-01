Tævede kæresten: Havde hælerismykker for 135.000 kroner

Ved Retten i Odense blev en 39-årig mand fra Odense fredag dømt for vold, hæleri og for besiddelse af skarpe patroner.

Manden blev dømt for i foråret, at have slået og skubbet sin kæreste. I den anledning ransagede politiet mandens bopæl og fandt en større mængde smykker.

Smykkerne vidste sig at være hælerivarer, som var pakket med butikssalg for øje. Smykkerne havde en samlet værdi på 135.000 kroner.

Politiet fandt desuden otte patroner, som den 39-årige forklarede stammede fra hans tid som soldat.

Dommen lød samlet på fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på et år. Manden skal inden for det år afvikle 100 timers samfundstjeneste, oplyser anklager ved Fyns Politi, Lise Dyrby Nielsen.

