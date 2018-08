Havefirma konkurs: - Jeg forsøgte at gøre noget godt for samfundet

Prisnomineret havefirma, som udelukkende beskæftigede fleksjobbere, er gået konkurs. Initiativtageren forstår ikke, at han ikke fik opbakning fra kommunen.

I maj stiftede Henrik Christensen firmaet Flexfolket IVS. Målet var at levere haveservice til ældre mennesker i Odense Kommune. Arbejdskraften bestod udelukkende af fleksjobbere. Og det gik godt.

På blot to døgn ansatte Flexfolket 20 medarbejdere, fordi kunderne ringede telefonerne i stykker. I oktober 2017 blev virksomheden endda nomineret som årets iværksættervirksomhed i Odense.

Læs også Havefirmas konkurs koster 80-årige Arvid flere tusinde kroner

Men nu er firmaet begæret konkurs på grund af en gæld på 400.000 kroner til Skat. Henrik Christensen havde glemt at betale skat af sine medarbejderes løn.

- Det er min egen skyld, jeg burde have ofret mere opmærksomhed på, om de havde styr på det inde på kontoret. Men vi havde simpelthen så travlt. Jeg skulle jo også finde haver til alle de nye fleksjobbere, jeg havde ansat, fortæller Henrik Christensen.

Alligevel kan iværksætteren ikke lade være med at være lidt vred på både Skat og Odense Kommune.

- Jeg startede en social-økonomisk virksomhed i Odense. Jeg har beskæftiget op til 30 ansatte og sparet Odense Kommune for 1,6 millioner kroner. Og jeg har ikke en eneste gang haft besøg af nogle fra kommunen, som interesserede sig for, hvad jeg lavede, siger Henrik Christensen.

Pensionisternes redningsplanke

Henrik Christensen stiftede Flexfolket 23. maj 2017. Ideen var simpel. Han ville ansætte fleksjobbere. De skulle udføre havearbejde for ældre i Odense.

Læs også Nu mister Pia sit fleksjob: Jeg gik lidt i chok

- Min hustru var fleksjobber i 17 år. Det var på den måde ideen opstod. I begyndelsen var ideen, at vi bare skulle være nogle stykker med cykelanhænger, som tog ud og ordnede nogle få haver, fortæller Henrik Christensen.

Henrik Christensen vidste godt, han var på vej ind i et hul i markedet. Få måneder før han stiftede sin virksomhed havde Odense Kommune nemlig besluttet at lukke Pensionistservice, et havetilbud til ældre borgere.

Flexfolket markedsførte sig endda på sin hjemmeside op som Pensionistservice' erstatning.

Sreendump fra Flexfolkets hjemmeside. Her markedsfører Flexfolket sig som alternativ til Odense Kommunes Pensionistservice.

"Flexfolket erstatter Pensionistservice. Flexfolket er et alternativ til Pensionistservice. Vi udfører de samme opgaver som Pensionistservice og til de samme pensionist venlige priser. Har man tidligere benyttet Pensionistservice, kan man derfor trygt benytte sig af Flexfolket fremover," står der blandt andet på firmaets hjemmeside.

Men hvad Henrik Christensen ikke havde taget højde for, var at efterspørgslen ville eksplodere.

- Pludselig stod der 1000 pensionister, som skulle have passet have. Vores telefoner væltede fuldstændig. De kimede os ned.

Kort proces

På et tidspunkt ansatte Henrik Christensen i løbet af blot to døgn 20 nye fleksjobbere. Det var her, han glemte at holde øje med, at Skat fik sin bid af kagen.

Hos Skat gør de kort proces med den slags. 27. juni 2018 begærer Skat Flexfolket IVS konkurs. Og selvom det udelukkende er Henrik Christensens egen fejl, er han alligevel skuffet over Skat.

- Jeg forsøgte jo at gøre noget godt for samfundet, men de slukkede konsekvent for os uden at se på vores fremtidsperspektiver.

Ifølge Henrik Christensen har Flexfolket i sin korte levetid sparet Odense Kommune 1,6 millioner kroner i udgifter til Fleksjobbere.

- Når en fleksjobber går ledig, har kommunen hele udgiften på cirka 16.000 kroner om måneden. Når de så kommer i arbejde hos mig, betaler jeg for deres effektive arbejdstid. Restbeløbet går staten ind og betaler halvdelen af. Det betyder altså, at når jeg får en fleksjobber i arbejde, så sparer kommunen rigtig mange penge, siger Henrik Christensen.

Ældre mister penge

Allerede inden Skats konkursbegæring opdagede Henrik Christensen, at der var noget galt.

Få måneder før konkursbegæringen forsøgte han derfor at rekonstruere firmaet. I samme ombæring skar han ned på udgifterne. Blandt andet gik både han og alle fleksjobberne ned i løn.

- Med det budget, vi fik lavet, kunne vi have betalt 25.000 kroner tilbage til Skat om måneden, og så kunne den gæld hurtigt have været ude af verden. Men da jeg mødte op i Skifteretten var det som om, at de allerede havde bestemt sig for, at vi bare skulle lukkes, siger Henrik Christensen.

Arvid mister havehjælp

Flexfolket beskæftigede lige inden konkursbegæringen 10 fleksjobbere og udførte havearbejde for 150 kunder i Odense. Nogle af kunderne havde betalt forud, og de får med stor sandsynlighed aldrig deres penge at se igen.

Pensionisten Arvid Holst betalte for haveservice hele året. Det har han betalt 8.185 kroner for, men det nåede kun at blive til et par ture med græsslåmaskinen og en enkelt tur med hækkeklipperen, inden havefirmaet gik ned.

Arvid Holst' nabo Lise Hesstrup, som hjælper ham i det daglige, er forarget.

- Jeg synes godt nok ikke, det er meget, han har fået for pengene. Og hvor skal han nu gå hen? Først lukkede Odense Kommune Pensionistservice, og nu er Flexfolket gået konkurs, siger Lise Hesstrup.

Hvad med jeres kunder. Det er ældre mennesker, som ikke har mange penge at gøre med. Nogle af jeres kunder står til at miste helt op til otte tusinde kroner. Hvordan har du det med det?

- Det er sørgeligt for dem. Jeg har mest lyst til at køre ud og starte fra en ende af og ordne deres haver. Men det må jeg ikke for kurator, fordi vi er under konkurs. Jeg må ikke beskæftige mig med havearbejde.