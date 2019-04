Havkik: Massiv modstand mod prestigebyggeri i Nyborg

Politikerne i Nyborg har svært ved at vinde en popularitetsafstemning i øjeblikket.

I sidste uge blev der afleveret 749 underskrifter til byrådsmødet i protest mod det planlagte detailhandelscenter på den stærkt forurenede Lynfrosten-grund.

Tirsdag kan Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, gøre sig klar til at tage imod mindst 650 underskrifter mod det planlagte prestigebyggeri på Strandvænget - nu omdøbt til Strandhøjen - i Nyborg.

00:47 Nu rives Strandvænget ned i Nyborg efter flere år med tomme bygninger. Luk video

Det er genboerne til byggeriet, der bor i Skovparken, der føler sig både manipulerede og ført bag lyset af de lokale politikere.

Kritikken bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen for By- og Landskabskultur på Østfyn.

Manden, der afleverer underskrifterne tirsdag, hvor høringsfristen for lokalplanen udløber, er ikke hvem som helst.

Flemming Eriksen har tidligere været vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune og ejendomsmægler. Nu bliver han en af de nærmeste genboer til byggeriet, som beboerne faktisk bød velkommen, da planerne blev præsenteret tilbage i 2016 af de lokale politikere.

- Nu taler flere af dem, jeg møder i kvarteret om, at politikerne manipulerer med os, siger Flemming Eriksen.

00:15 Flemming Eriksen Luk video

Det han henviser til er, at beboerne blev stillet i udsigt, at der kun skulle bygges på fundamenterne på det gamle regionale instiutionsbyggeri, der tidligere husede psykisk og fysisk handicappede.

Bebyggelsen var dengang på 17.000 kvadratmeter uden kælderen medregnet, oplyser Flemming Eriksen.

De oplysninger, der er givet på bl.a. to borgermøder, er at byggeriet formentlig ville få lov til "mindre lempelser".

- Men det er et faktum er, at ejerne nu kan bygge 26.000 kvadratmeter. Tæller man det bevarede fælleshus med, taler vi om 27.800 kvadratmeter, siger Flemming Eriksen.

Han bor selv i Mårvænget, og det byggeri, der tidligere var på én etage overfor hans parcelhus, vokser nu til fem etager på den højeste del af grunden.

- Byggeriet bliver bastant hele vejen ud mod Skaboeshusevej og 20 meter i højden på den højeste del af grunden. Flere huse får indkiksproblemer og huse kommer til at ligge i skygge, siger Flemming Eriksen.

Han bakkes op af både Danmarks Naturfredningsforening og advokat Ivar Hviid, der er næstformand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Østfyn og tidligere byrådsmedlem for Venstre.

- Jeg var meget positiv, da planerne kom frem, men en stigning i bebyggelsesprocenten på 60 og fire store klodser med en højde på fem etager ud mod Skaboeshusevej, hvor det ellers kun var hovedbygningen, der var på fire etager og 12 meter høj, er alt for bastant. Kunne byrådet ikke prøve at regne på, hvor meget bygherren egentlig skal tjene på det projekt, siger Ivar Hviid.

00:11 Ivar Hviid Luk video

Han er dog mindst lige så bekymret for den landskendte park, hvor der ifølge lokalplanen gives lov til at fælde mange af parkens træer.

- Det er helt tosset, at man må fælde det meste. Det kommer til at give et helt andet indtryk af en park, som er besøgt af masser af mennesker, og som man bør bevare, siger Ivar Hviid.

Han mener kun, at der er en grund til, at træerne må lade livet.

- Der er penge i havudsigt, siger han.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Østfyn, Pia Ellegaard Jørgensen, hæfter sig også ved, at byggeriet er vokset voldsomt både i højde og bygningsprocent.

00:42 Pia Ellegaard Jørgensen Luk video

Hun var mandag på besigtigelse i området med sin hund.

- Byggeriet bliver meget synligt i kystlandskabet. Jeg frygter, at al skov ved legepladsen og den lille dyrepark vil blive fældet for at skaffe udsigt til nye bebeboere. Området Lunden, som er rigtig flot lige nu med gamle træer og forårsblomster er også røget med i bygningsfeltet, siger Pia Ellegaard Jørgensen.

Hun har også observeret, at en række lave bygninger tæt på kysten nu må komme op i to etager.

- Det er en stor ændring og vil blive oplevet helt anderledes. Naturfredningsforeningens indgangsvinkel er at bevare parken for befolkningen. Der kommer besøgende fra hele Fyn for at nyde den. Det vil blive helt anderledes, når man fælder skoven, siger hun.

Ifølge Flemming Eriksen vil den bastante udvidelse betyde, at bebyggelsen får i omegnen af 500 nye beboere, og det vil lægge ekstra tryk på brugen af parken og vejene omkring det nye byggeri.

- Jeg kan ikke se i lokalplanen, at der er givet tilladelse til et så bastant byggeri så tæt på kysten. Under normale omstændigheder vil man ifølge strandbeskyttelsesloven kun kunne foretage mindre ændringer. Det fremgår ikke af lokalplanen, at der er søgt om lov, så jeg formoder, at hele lokalplanen hviler på et forkert grundlag, siger han.

Om Strandvænget 5E Byg købte i 2017 Strandvænget af Region Syddanmark for 22 millioner kroner trods en offentlig ejendomsvurdering på 29 millioner kroner. Ved to tidligere udbud var prisen så lav, at regionen ikke ville sælge. Dertil skal formentlig lægges 25 millioner kroner at rive de gamle betonbygninger ned og lave nyt stiforløb, så det skal lægges oven i købsprisen. Dengang fortalte Per Jørgensen fra 5E Byg, at Ider opereredes med en byggeprocent som under de tidligere ejere - tallet der blev nævnt var 22.000 etage-kvadratmeter. Strandhøjen, som selskabet bag byggeriet hedder i dag, er ejet af 5E Byg, René Larsen, Frørup og Bjørn Smidt, Morud med en tredjedel hver. Se mere

Per Jespersen (S), formand for teknik- og miljøudvalget, erklærer, at han er glad for, at borgerne nu kommer med høringssvar.

- Jeg har tænkt mig at lytte. På den anden side bliver vi også nødt til at lytte til, hvad bygherren siger, og hvis der ikke er indvendinger, er det jo også fjollet, at forslagene ikke er kommet på bordet, siger Per Jespersen.

Han slår fast, at lokalplanen selvfølgelig kan ændres.

Ivar Hviid er dog ikke umiddelbart optimistisk.

- Jeg har selv siddet i byrådet. Jeg ved godt, hvordan politikere reagerer, så jeg har min tvivl. Men jeg håber, at de ikke pelser hele parken.

Det er et enigt byråd, der har vedtaget at sende det nuværende lokalplanforslag i høring.

