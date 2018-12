Havmøllerne i Lillebælt rykker nærmere

Den længe ventede miljørapport, som beskriver de miljømæssige konsekvenser ved en havvindmøllepark i Lillebælt, er nu offentlig tilgængelig.

Sønderborg Kommune, som står bag havmøllerne via sit energiselskab Sønderborg Forsyning, har det seneste års tid mødt stor modstand blandt borgere i Assens og Faaborg-Midtfyn Kommune. Møllerne skal placeres kun fire kilometer fra kysten.

Det store ankepunkt er fortsat proportionaliteten i landskabet, og det kan rapporten jo ikke bortforklare Søren Steen Andersen (V), Assens borgmester

Frustrationer til borgermøder

Det er især det visuelle indtryk af vindmølleparken, som på en række borgermøder har udløst vrede på Fyn.

Senest kom frustrationerne frem på to informationsmøder i slutningen af november, hvor Sønderborg Forsyning holdt informationsmøder på Helnæs og i Torøhuse i Assens Kommune.

Her lød vurderingen dog, i følge konsulenterne bag rapporten, at vindmølleparken ikke vurderes til at have store negative konsekvenser for hverken mennesker, livet i havet eller fugle, og at møllerne ikke bliver mere støjende end tilladt.

Læs også Assens-borgmester kæmper mod møller: - Der er grund til optimisme

Fylder i landskabet

Nu kan rapporten så læses i sin fulde længde, og ifølge Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V), ændrer den ikke på hans holdning til havmøllerne i Lillebælt:

- Det store ankepunkt er fortsat proportionaliteten i landskabet, og det kan rapporten jo ikke bortforklare, siger borgmesteren, som også stiller sig kritisk over for rapportens visualiseringer, som han ikke mener giver et retvisende billede.

Den videre proces er, at Energistyrelsen skal i gang med at vurdere kvaliteten af miljørapporten, hvorefter den sendes i høring hos de relevante statslige og kommunale myndigheder. Efterfølgende vil der igen være borgermøder, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med deres bemærkninger.

Den endelige beslutning om havvindmølleparken bliver truffet i Energistyrelsen, som herefter sender sin indstilling videre til godkendelse hos energi-, forsynings- og klimaministeren.

Rapporten kan læses her.

Læs også Politik og Spin: Ugens klovnehat går til passiv borgmester