Havnebad er lukket på grund af rust

Odense Havnebad er på grund af rust lukket det meste af maj. Rusten kan skyldes byggeri på havnen.

Havnebadet i Odense er lukket på grund af rust.

Specialister fra et udenlandsk firma er i gang med vedligeholdelsesarbejdet, der kommer til at stå på det meste af maj. Det er det samme firma, som i sin tid opførte bassinet.

Kommer fra byggeriet

I øjeblikket er bassinet drænet for de 500.000 liter vand, der normalt er i. Det er Odense Idrætspark, der står for driften af havnebadet. Teamleder for Odense Idrætsparks tekniske afdeling, Knud Hansen, mener, at rusten kommer fra det nærliggende byggeri på havnen.

- Små stålpartikler af almindelig jern er kommet flyvende - måske i forbindelse med byggeriet af ungdomsboliger. Man kan se, at der overalt i bassinet ligger bitte små pletter af rust. Det breder sig, hvis der ikke bliver renset ud, siger Knud Hansen.

Hvis ikke Odense Idrætspark havde fået foretaget vedligelsesarbejdet på bassinet, kunne det risikere at blive utæt. Arbejdet består i at få renset poolen. Højtryksspulere renser bunden fri for klorid og andet skidt, inden det udenlanske firma går i gang med en kemisk rensning af bassinet, der får det til at fremstå som nyt.

Læs også Odenseanerne strømmer til havnebad: Man sidder klemt i saunaen

Har holdt øje med bassinet

Knud Hansen har hele tiden været opmærksom på, at havnebadet kunne risikere at ruste.

- Jeg har observeret det her bassin, lige siden vi åbnede for to år siden. Det har jeg gjort, fordi vi fik at vide, at der kunne være risiko for, at sådan noget her ville ske. Når vi så ved, at de har lavet alt det arbejde på havnen, så har jeg holdt øje med rustpletter i bassinet, fortæller Knud Hansen.

Derfor ringede han også straks til det udenlandske firma, der har sat bassinet op. De har først nu kunne udføre arbejdet.

Der er plads til 300 personer i havnebadet. Odense Idrætspark forventer, at havnebadet åbner igen i uge 21.