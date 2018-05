Havnen fyldt med tusindvis af ædru elever: - Det behøver ikke gå amok med alkohol

Sct. Knuds Gymnasium var det mest dominerende gymnasium, da 3.000 elever dystede mod hinanden på vandet.

3.000 odenseanske gymnasieelever var fredag samlet til OS Regatta ved Odense Havn.

Selv om eleverne nød hinandens gode selskab og den fynske forårssol, var der ikke mulighed for at nyde en fynsk forårsøl. Alkohol var bandlyst i forbindelse med fredagens dragebådssejlads.

- Det er superfedt. Det behøver ikke altid gå op i fest og gå amok med alkohol. Det kan også bare nemt gå galt, hvis folk ikke kan styre det, siger Jonas Mose, der er elev på Odense Katedralskole.

Oliver Loll og Jonas Mose var med i en af de vindende både. Foto: Stefan Kristensen

Gejst og adrenalin

Sammen med sit hold vandt han for Odense Katedralskole drengekonkurrencen i dragebådssejladsen.

Hans klassekammerat Oliver Loll er enig i, at der ikke er brug for alkohol for at hygge sig en fredag eftermiddag med sine skolekammerater.

- Der er slet ikke brug for alkohol. Gejsten og adrenalinen pumper og kører i blodet, fordi vi vil vinde. Det kører rundt, og man er bare glad og høj på livet, siger Oliver Loll.

Ruten var cirka 180 meter lang. Foto: Stefan Kristensen

Der blev dystet i en række discipliner. Foto: Stefan Kristensen

Én skole var bedre end de andre

Eleverne mødtes fredag formiddag i Kongens Have og gik i samlet flok ned til havnen.

Konkurrencerne foregik i bassinet mellem Byens Ø og Promenadebyen, hvor de padlede om kap på en distance over cirka 180 meter.

Selv om Odense Katedralskole snuppede sejren blandt drengene, var det Sct. Knuds Gymnasium, der var klart mest dominerende på vandet. De vandt i resten af disciplinerne for piger, personale og mix.

Der var også elever med fra Mulernes Legatskole og Tornbjerg Gymnasium.

Rektor: Derfor er alkohol bandlyst

Carsten Claussen, der er rektor på Tornbjerg Gymnasium, fortæller, at der ikke har været nogen problemer blandt eleverne, selv om alkohol har været bandlyst.

- Det er en selvfølge, at når mange mennesker er sammen på den her måde, er der ikke alkohol. Hvis vi møder nogen hernede, der tilfældigvis skulle have en dåse i hånden, viser det sig altid, at det er nogle, der er tiltrukket af, hvad der sker. Det er ikke nogen fra vores skole, forsikrer rektoren.

00:38 Se interviewet med rektor fra Tornbjerg Gymnasium. Video: Stefan Kristensen Luk video

I Aarhus afvikles en lignende regatta for 25.000 universitetsstuderende. Her er alkohol en vigtig del af arrangementet, lyder det fra de studerende.